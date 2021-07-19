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Решение принято: с 1 сентября за тесты платят все жители Чехии

Решение принято: с 1 сентября за тесты платят все жители Чехии

420on 298
В понедельник 19 июля правительство одобрило отмену компенсаций из госбюджета превентивных тестов на COVID-19, которые предназначены для путешествий, посещений культурных мероприятий и ресторанов. Нововведение вступит в силу с 1 сентября.
Решение принято: с 1 сентября за тесты платят все жители Чехии

Исключение коснется детей до двенадцати лет, которые еще не были вакцинированы, людей, ожидающих второй дозы вакцинации, и тех, у кого еще не прошли 14 дней со второй дозы вакцинации. Тесты также будут компенсироваться людям, которые не могут вакцинироваться по состоянию здоровья, и тем, кому было выписано прямое направление от врача или гигиенической службы.

«В других странах вакцинация является наиболее эффективным способом борьбы с коронавирусом. Мы настоятельно просим всех вакцинироваться, дабы избежать новой волны, локдауна и переполненных больниц, – прокомментировал Войтех.

Отмену компенсаций Минздрав афишировал ранее. «Мы тем самым заявляем, что есть вакцинация, и мы явно предпочитаем ее как решение всей ситуации», – добавил министр.

Представители страховых компаний также говорили о трудностях финансирования бесплатных профилактических тестов. «Все компании медицинского страхования пытаются справиться с расходами на тесты, которые ощутимо сдвигают рамки услуг, входящих в стоимость страховок», – сказал заместитель директора VZP, член правительственного совета по вопросам здравоохранения Давид Мемеглик. – «Ежемесячно на тесты уходит около миллиарда крон», – добавил он.

 

Источник: iRozhlas

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Темы
коронавирус пандемия эпидемия Прага Чехия 2021 Министерство здравоохранения
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