Где в Чехии вакцинироваться без регистрации?

Сейчас в Чешской Республике работают лишь три центра вакцинации без регистрации в Праге. В эту среду появятся еще пять точек в трех регионах республики. Готовят к открытию на следующей неделе еще ряд пунктов. Где, когда, чем и в какое время – подробная сводка нынешних и будущих точек вакцинации против коронавируса далее.

Прага

Центральный вокзал (пн-вс 7:00-19:00)

С 12 июля центр вакцинации работает на главном вокзале. Сразу на месте прививают однократной Johnson & Johnson. За вакцинацию отвечает больница Буловки. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

Westfield Chodov (пн-пт 10:00-20:00, сб-вс 10:00-19:00)

С 12 июля также работает вакцинационный центр в ТЦ Westfield Chodov, где прививают двухфазной вакциной Pfizer. Центр работает под эгидой IKEM. Точный адрес – Ratýlská 2321/19, Praha 4. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

OC Nový Smíchov (пн-вс 9:00-20:00)

С 19 июля открылся центр вакцинации в ТЦ Nový Smíhov, где прививают двухфазовой вакциной Moderna. Больница Мотол отвечает за прививание. Точный адрес – Plzeňská 8, Prague 5. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

Южно-Моравский регион

Брно, ТЦ Olympia (пн-вс 10:00-20:00)

С 21 июля в Брно будет работать центр вакцинации в ТЦ Olympia. На выбор две вакцины: Pfizer или Johnson & Johnson. За вакцинацию отвечает больница Святой Анны. Точный адрес – U Dálnice 777, Modřice.

Моравско-Силезский регион

Острава, ТЦ Forum Nová Karolina (пн-вс 8:00-19:00)

С 21 июля вакцинационный центр будет работать ТЦ Forum Nová Karolina в Остраве, где прививают только Johnson & Johnson. Точный адрес – Jantarová 3344/4, Moravská Ostrava a Přívoz.

Злинский регион

Злин, PGS Arena (пн-вс 8:00-15:00)

С 21 июля центр вакцинации откроется в PGS Arena в Злине. На выбор две вакцины: Pfizer или Johnson & Johnson. За вакцинацию отвечает больница Томаша Бати. Точный адрес – Březnická 5513, Zlín.

Лугачовице, Центр здоровья (пн-вс 8:00-15:00)

С 21 июля откроется центр вакцинации Центре здоровья Лугачовице. На выбор две вакцины: Pfizer или Johnson & Johnson. За вакцинацию отвечает больница Томаша Бати. Точный адрес – Masarykova 315, Luhačovice, 2 этаж.

Uherské Hradiště, Medical Plus (пн-вс 8:00-15:00)

С 21 июля центр вакцинации будет работать в Medical Plus. На выбор две вакцины: Pfizer или Johnson & Johnson. За вакцинацию отвечает больница Томаша Бати. Точный адрес – Obchodní 1507, Residence Hradební (напротив супермаркета Billa), вход возле аптеки, 2 этаж.

5. Оломоуцкий регион

Оломоуц, ТЦ Šantovka (пн-вс 09:00-19:00)

Со следующей среды вакцинационный центр откроется в ТЦ Šantovka в Оломоуце. . На выбор две вакцины: Pfizer или Johnson & Johnson. За вакцинацию отвечает региональная больница Оломоуц. Точный адрес – Polská 1, Olomouc. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

В остальных регионах также готовятся центры вакцинации против коронавируса без регистрации, однако конкретных данных пока нет. Мы сообщим, когда будут известны подробности.

Источник: iDnes

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