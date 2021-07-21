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Чехия закупит 4.2 млн тестов на COVID на общую сумму 80000000 крон

Чехия закупит 4.2 млн тестов на COVID на общую сумму 80000000 крон

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Договор на доставку 4,2 млн. тестов на антиген, которые будут использовать в школах в сентябре в начале учебного года, выиграла фирма Batist Medical. В среду президент администрации государственных материальных резервов (SSHR) Павел Швагр подтвердил: условия компании из Червеного Костелца на Насходске были наиболее выгодными среди десяти предложений, отправленных на тендер. Мазки будут брать из передней части носа.
Чехия закупит 4.2 млн тестов на COVID на общую сумму 80000000 крон

Согласно имеющейся информации, тесты Batist Medical закупит у китайской компании Genrui Biotech на общую стоимость около 80 миллионов крон. «В договор входит и возможность купить по той же цене дополнительных 1,2 миллиона тестов, которые пошли бы в резерв», – сказал сегодня Швагр.

Министерство здравоохранения в среду заявило, что обязательное бесплатное тестирование школьников запланировано на начало сентября. Дальнейшие шаги будут зависеть от развития эпидемической ситуации.

Изначально Минздрав рассчитывал потратить на подобные меры 210 миллионов крон. «Мы сохранили госбюджету 130 миллионов крон. Новое условие в договоре – регистрация тестов в немецком учреждении BFARM (DAS Bundesinstitut für arzneimittel und Medizinprodukte), что эквивалентно чешскому государственному институту контроля лекарств (SÚKL). Дата доставки на наши склады ориентировочно согласована на 20 августа», – добавляет Швагр.

Вице-премьер Ян Гамачек в среду заявил, что правительство должно решить в середине августа, будет ли профилактическое тестирование обязательным для учеников и в течение всей осени. Возможно, антигенные тесты заменят на более точные тесты ПЦР.

Для всех остальных жителей Чехии с сентября профилактические тесты не будут покрываться страховыми компаниями. Исключения составят лишь некоторые группы населения.

 

Источник: iRozhlas.cz

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Темы
коронавирус пандемия эпидемия Прага Чехия 2021 Министерство здравоохранения
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