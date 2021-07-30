Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.51
USD
21.47
RUB
0.29
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01d 21 °C
В Праге сделать прививку от коронавируса можно будет в автобусе

В Праге сделать прививку от коронавируса можно будет в автобусе

420on.cz 56
​В субботу, 31 июля, в Праге начнет работу первый мобильный «автобус вакцинации», который будет делать остановки в наиболее посещаемых местах города. Сделать прививку от коронавируса в автобусе можно без предварительной регистрации.
В Праге сделать прививку от коронавируса можно будет в автобусе

С конца июля до 18 сентября автобус посетит около десятка мест по всей Праге. Все люди старше 16 лет смогут пройти здесь вакцинацию. Мобильный центр вакцинации сможет обслуживать до 300 клиентов в день. На выбор предлагаются две вакцины: Comirnaty (BionTech / Pfizer) или Janssen-Cilag (Johnson & Johnson).

Отдельные автобусные остановки будут расположены в популярных у пражан местах или там, где будут проходить культурные мероприятия. 31 июля мобильный центр вакцинации направится в Пражский зоопарк в Трое, а в середине следующей недели он будет расположен на набережной Горейши. Затем автобус будет находиться в парке Стромовка, в Ботаническом саду, на Пражском выставочном центре и на набережной Рашина. Текущий маршрут и другая информация о проекте доступна на сайте ockovani.praha.eu/bez-registrace.

«Нас вдохновил опыт таких стран как Германия, Австрия или Литва. Автобус с вакцинами — это часть нашей стратегии по расширению наших возможностей по защите от COVID-19. У каждого есть выбор. Если он выберет вакцинацию, мы предложим ему лучший сервис. Мы вакцинируем пожилых людей в домах престарелых, бездомных прививают специальные мобильные бригады, а для молодежи мы предложили такой вариант», — говорит Милена Джонова, советник мэра Праги по социальной политике и здравоохранению.

На большинстве автобусных «остановок» прививки можно будет делать детям в возрасте от 12 до 15 лет. Это будет первое место без регистрации, где будут прививать эту возрастную группу. На месте всегда будет присутствовать педиатр. Здесь также могут быть вакцинированы иностранцы в соответствии с условиями, установленными Минздравом. 

Источник:  praha.eu

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – премьера нового шоу "Чехи пробуют"
  • YouTube – избавляемся от русского акцента в чешском
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
прививки коронавирус Прага Чехия вакцинация иностранцы дети молодёжь
Читайте
по теме 
Тысячи иностранцев сделали платные прививки от коронавируса в Чехии
29.07.2021 08:47 Коронавирус
Тысячи иностранцев сделали платные прививки от коронавируса в Чехии
1032
Тест и карантин будут обязательными после приезда в Чехию из Греции
27.07.2021 08:40 Коронавирус
Тест и карантин будут обязательными после приезда в Чехию из Греции
796
Чехия планирует ускорить вакцинацию детей, чтобы облегчить их возвращение в школу
26.07.2021 10:02 Коронавирус
Чехия планирует ускорить вакцинацию детей, чтобы облегчить их возвращение в школу
806
Четверть чехов отказываются от вакцинации против covid
24.07.2021 11:07 Коронавирус
Четверть чехов отказываются от вакцинации против covid
1341
Последние новости:
29
июля
Опрос: 58% чехов довольны своей финансовой ситуацией
29.07.2021 16:19 Экономика
Опрос: 58% чехов довольны своей финансовой ситуацией
530
Вакцинация в Чехии могла пройти быстрее и эффективнее
29.07.2021 15:01 Экономика
Вакцинация в Чехии могла пройти быстрее и эффективнее
979
Проезд в Праге подорожает на 25%
29.07.2021 13:20 Общество
Проезд в Праге подорожает на 25%
4025
Обновление: Что будет со страховыми компаниями в Чехии после 02.08.2021
29.07.2021 18:30 Общество
Обновление: Что будет со страховыми компаниями в Чехии после 02.08.2021
5887
28
июля
Соцопрос: психическое здоровье чехов улучшилось, но до уровня марта 2020 еще далеко
28.07.2021 17:01 Общество
Соцопрос: психическое здоровье чехов улучшилось, но до уровня марта 2020 еще далеко
716
Высший административный суд подтвердил запрет на пивные велосипеды в Праге
28.07.2021 15:32 Экономика
Высший административный суд подтвердил запрет на пивные велосипеды в Праге
1397
Качество питьевой воды в Праге станет еще лучше
28.07.2021 14:43 Общество
Качество питьевой воды в Праге станет еще лучше
2037
Выдача удостоверений личности в Чехии будет приостановлена до понедельника
28.07.2021 14:18 Общество
Выдача удостоверений личности в Чехии будет приостановлена до понедельника
1900
Мошенники в Чехии взламывают корпоративную электронную почту и крадут деньги
28.07.2021 13:06 Общество
Мошенники в Чехии взламывают корпоративную электронную почту и крадут деньги
1166
Оружейная амнистия в Чехии: мужчина передал полиции танк Т 34/85
28.07.2021 10:08 Общество
Оружейная амнистия в Чехии: мужчина передал полиции танк Т 34/85
1613


Мобильная версия