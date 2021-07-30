В Праге сделать прививку от коронавируса можно будет в автобусе

​В субботу, 31 июля, в Праге начнет работу первый мобильный «автобус вакцинации», который будет делать остановки в наиболее посещаемых местах города. Сделать прививку от коронавируса в автобусе можно без предварительной регистрации.

С конца июля до 18 сентября автобус посетит около десятка мест по всей Праге. Все люди старше 16 лет смогут пройти здесь вакцинацию. Мобильный центр вакцинации сможет обслуживать до 300 клиентов в день. На выбор предлагаются две вакцины: Comirnaty (BionTech / Pfizer) или Janssen-Cilag (Johnson & Johnson).

Отдельные автобусные остановки будут расположены в популярных у пражан местах или там, где будут проходить культурные мероприятия. 31 июля мобильный центр вакцинации направится в Пражский зоопарк в Трое, а в середине следующей недели он будет расположен на набережной Горейши. Затем автобус будет находиться в парке Стромовка, в Ботаническом саду, на Пражском выставочном центре и на набережной Рашина. Текущий маршрут и другая информация о проекте доступна на сайте ockovani.praha.eu/bez-registrace.

«Нас вдохновил опыт таких стран как Германия, Австрия или Литва. Автобус с вакцинами — это часть нашей стратегии по расширению наших возможностей по защите от COVID-19. У каждого есть выбор. Если он выберет вакцинацию, мы предложим ему лучший сервис. Мы вакцинируем пожилых людей в домах престарелых, бездомных прививают специальные мобильные бригады, а для молодежи мы предложили такой вариант», — говорит Милена Джонова, советник мэра Праги по социальной политике и здравоохранению.

На большинстве автобусных «остановок» прививки можно будет делать детям в возрасте от 12 до 15 лет. Это будет первое место без регистрации, где будут прививать эту возрастную группу. На месте всегда будет присутствовать педиатр. Здесь также могут быть вакцинированы иностранцы в соответствии с условиями, установленными Минздравом.

Источник: praha.eu

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