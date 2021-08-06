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Третья доза вакцины нужна лишь единицам

Третья доза вакцины нужна лишь единицам

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С сентября Германия планирует ввести третью дозу вакцины людям с пониженным иммунитетом, очень пожилым людям и клиентам в домах престарелых. «Остальным вакцинация третьей дозой не нужна», – говорит профессор Андреас Радбрух, президент Европейской ассоциации иммунологов (EFIS).
Третья доза вакцины нужна лишь единицам

«Маловероятно, что нам придется ревакцинироваться каждый год», – комментирует профессор для Bild. По его словам, данных для более обширных исследований недостаточно, но те, что получены от людей, выздоровевших от болезни, говорят за себя – у большинства стабильный иммунитет.

В своем заявлении он ссылается на несколько исследований, опубликованных в журнале Nature.

«Например, в ходе исследования наши коллеги определили, что так называемые клетки памяти вырабатывают антитела у тех, кто выздоровел от коронавируса через 6-11 месяцев после заражения», – сказал Радбрух. Это похоже на ситуацию с людьми, которые были вакцинированы от столбняка или дифтерии.

После атипичной пневмонии антитела сохраняются в течение многих лет.

Это также напоминает прошлогоднее исследование пациентов, перенесших первоначальную болезнь SARS в 2003 году, предшественницу SARS-CoV-2. Анализы показали, что 17 лет спустя у большинства из них в крови было столько же антител, сколько через год после выздоровления от инфекции.

По словам Радбруха, это может означать, что люди, получившие две вакцины, имеют стабильную, достаточную защиту и не обязательно нуждаются в третьей вакцинации.

Иммунолог не отменяет третью дозу вакцины, но, по его мнению, ее следует назначать тем, кто плохо отреагировал на первую вакцинацию или чья иммунная система ослаблена.

«В большинстве случаев уровень антител снижается через шесть месяцев, но остается более или менее постоянным в пределах 10-20 процентов от максимального значения реакции на вакцинацию или инфекции», – сказал Радбрух. Но это уровень, который по-прежнему защищает человека.

«Как иммунолог, я за вакцинацию, но излишне частые прививки также могут привести к побочным эффектам, которые в настоящее время неизвестны из-за относительно короткого времени после начала вакцинации против коронавируса», – добавил он.

Он объясняет, что вакцинация – это индуцированный иммунный ответ, который вызывает воспалительную реакцию в организме. «Пока у нас нет данных о том, как уровни антител выглядят в конкретных группах населения через 6 и 12 месяцев после вакцинации, невозможно судить о необходимости ревакцинации», – заключил Радбрух.

Источник: novinky.cz

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Темы
вакцинация коронавирус Прага Чехия Германия иммунитет пандемия эпидемия
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