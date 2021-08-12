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Карта эпидемии коронавируса: хуже всего ситуация в Праге и Йиглаве

Карта эпидемии коронавируса: хуже всего ситуация в Праге и Йиглаве

420on.cz 300
​В последние дни количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Чехии увеличивается. Растет и показатель заболеваемости на 100 000 жителей. По стране среднее еженедельное число подтвержденных случаев сейчас составляет 12, но есть районы, где этот показатель вдвое больше, например, в Праге-Восток и Йиглаве. С другой стороны, есть регионы, где вообще не зарегистрировано новых случаев.
Фото: Tereza Kráčmarová
Карта эпидемии коронавируса: хуже всего ситуация в Праге и Йиглаве

В настоящее время в чешской столице средний недельный показатель составляет 25,8 подтвержденных случаев заболевания на 100 000 жителей, в  районе Прага-Восток эта цифра еще выше — 26,5. В городе Йиглава аналогичный показатель составляет 25,5 случаев инфицирования на 100 000 жителей.

Хотя общее количество случаев заболевания растет, во многих районах республики инфицированных единицы. Например, в Кромержиже и Есениках текущее среднее недельное количество новых случаев на 100 000 человек соответствует нулю. Очень низкие цифры зафиксированы в Трутнове (0,9) и Домажлице (1,8).

Что касается регионов, лучше всего обстоят дела в Злинском (4,8 заболевших на 100 тысяч жителей) и Краловеградецком (4,9) краях. Хуже всего ситуация (после Праги) в Южночешском (15,4) и Среднечешском краях (13,7), на Высочине (13) и в Оломоуцком крае (12,5).

Министр здравоохранения Адам Войтех сообщил, что по данным за июль и август 75% инфицированных из общего числа заболевших не прошли вакцинацию. В 97% исследованных образцов была установлена мутация дельта.

Количество госпитализированных пациентов с covid и тех, чье состояние здоровья требует подключения к искусственной вентиляции легких или экстракорпоральному кровообращению, не увеличивается. По данным на 12 августа, в Чехии было госпитализировано с коронавирусом 53 человек, из них 15 находятся в тяжелом состоянии. 

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия статистика Прага
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