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С сентября в Чехии можно будет пройти тестирование на коронавирус онлайн

С сентября в Чехии можно будет пройти тестирование на коронавирус онлайн

420on.cz 214
С сентября в Чехии можно будет сделать тест на коронавирус онлайн при участии медицинского работника. Полученный таким образом документ будет действителен, например, для посещения парикмахерской или массового мероприятия, но только в течение суток.
Фото: pixabay
С сентября в Чехии можно будет пройти тестирование на коронавирус онлайн

Для прохождения теста необходимо купить сертифицированный тестовый набор, а затем зарегистрироваться на сайте, предлагающем такую услугу. Есть два варианта: заплатить 199 крон через систему онлайн-платежей или купить код доступа в интернет-магазине. Подключиться к системе можно через мобильный телефон.

«Вы заполняете все данные о себе, разрешаете использование камеры и микрофона и можете проверить качество связи», — описывает процедуру онлайн-тестирования медсестра Тереза Соякова из организации Doktor na telefonu.

Медицинский работник сначала должен проверить все данные о клиенте и сам тестовый набор. Сам процесс тестирования выполняется клиентом перед камерой, иначе тест не будет действителен. Через десять минут результат теста готов и появится в мобильном приложении.

При соблюдении указанных условий Минздрав признает эту альтернативу тестирования с сентября. Срок действия таких тестов – один день. «Их нельзя приравнивать к антигенным тестам, проводимым медицинским работником в лаборатории, поэтому их срок ограничен», — сказал министр здравоохранения Адам Войтех.

Пока не ясно, будет ли государство оплачивать людям тестирование на антиген или ПЦР с сентября. Сейчас застрахованные имеют право на два бесплатных ПЦР теста и четыре антигенных теста в месяц. Ранее в министерстве заявляли, что непривитые люди должны будут платить за тесты сами. Кабинет министров, вероятно, обсудит эту меру на следующей неделе.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус Чехия Медицина и фармацевтика Прага
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