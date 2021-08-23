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Минздрав Чехии: после 1 сентября тесты на коронавирус будут бесплатными для всех

Минздрав Чехии: после 1 сентября тесты на коронавирус будут бесплатными для всех

420on.cz 436
После 1 сентября страховые компании продолжат оплачивать тесты на коронавирус всем, кто имеет полис государственного медицинского страхования. Об этом 23 августа после заседания кабинета министров объявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.
Минздрав Чехии: после 1 сентября тесты на коронавирус будут бесплатными для всех

«Мы отложим введение платных тестов на covid-19 с 1 сентября», — сказал Войтех. По его словам, основная причина — плохая эпидемическая ситуация в мире. 

«Ситуация в соседних странах ухудшается. Месяц назад количество новых случаев заражения стало расти в Испании, сейчас это происходит у наших западных соседей, например, в Германии», — пояснил он.

На прошлой неделе правительство официально объявило, что страховые компании с 1 сентября будут оплачивать расходы на превентивные тесты только людям младше 18 лет и тем, кто не может сделать прививку по медицинским показаниям. Сейчас любой человек может бесплатно сделать четыре теста на антиген в месяц и два теста ПЦР.

В понедельник правительство также продлило освобождение респираторов от налога на добавленную стоимость еще на два месяца — до конца октября. Респираторы в Чехии люди обязаны носить в общественном транспорте и помещениях.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус правительство Чехия Прага Министерство здравоохранения страховые компании дети
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