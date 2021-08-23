Минздрав Чехии: после 1 сентября тесты на коронавирус будут бесплатными для всех

«Мы отложим введение платных тестов на covid-19 с 1 сентября», — сказал Войтех. По его словам, основная причина — плохая эпидемическая ситуация в мире.
«Ситуация в соседних странах ухудшается. Месяц назад количество новых случаев заражения стало расти в Испании, сейчас это происходит у наших западных соседей, например, в Германии», — пояснил он.
На прошлой неделе правительство официально объявило, что страховые компании с 1 сентября будут оплачивать расходы на превентивные тесты только людям младше 18 лет и тем, кто не может сделать прививку по медицинским показаниям. Сейчас любой человек может бесплатно сделать четыре теста на антиген в месяц и два теста ПЦР.
В понедельник правительство также продлило освобождение респираторов от налога на добавленную стоимость еще на два месяца — до конца октября. Респираторы в Чехии люди обязаны носить в общественном транспорте и помещениях.
Источник: novinky.cz
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