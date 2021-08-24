Из-за мутации дельта гигиена будет более строго отслеживать контакты зараженных

Гигиенисты ужесточили параметры контактов с людьми, инфицированными covid-19, из-за более заразной мутации дельта. Теперь опасным считается контакт продолжительностью менее 15 минут и на расстоянии более двух метров, при этом неважно, был у человека респиратор или нет. Привитые люди, контактировавшие с инфицированным, не должны будут проходить карантин.

По данным Государственного института общественного здравоохранения (SZÚ), в последние недели в Чешской Республике преобладает мутация дельта, которая быстрее распространяется по воздуху. «Контакты оцениваются более строго. Если контакт происходит в закрытом помещении, мы действительно не спрашиваем, было ли это полтора или два метра, и, конечно, мы устанавливаем двухнедельный карантин», — сказала главный гигиенист Павла Сврчинова. Карантин прекращается после того, как получен отрицательный результат теста ПЦР.

Более заразные новые варианты коронавируса постепенно вытесняют менее заразные. Первый штамм коронавируса появился в Чешской Республике в марте прошлого года, постепенно его сменила британская мутация (альфа). С июня в Чехии начала распространяться дельта (индийская мутация). Согласно SZÚ, за последние недели дельта была обнаружена в 95% положительных тестов на коронавирус.

24 августа в Чехии было зарегистрировано 206 новых случаев заболевания. Репродуктивное число остается чуть ниже единицы третий день подряд, что свидетельствует о замедлении темпов эпидемии. Более 5,5 миллионов человек в Чешской Республике завершили вакцинацию против covid-19.

Источник: ceskenoviny.cz

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