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В Чехии постепенно закрываются крупные центры вакцинации

В Чехии постепенно закрываются крупные центры вакцинации

420on.cz 466
​Крупные центры вакцинации в Чехии постепенно прекращают свою работу. В последние недели интерес к вакцине снижается, поэтому люди в будущем смогут сделать прививку в больнице или у врача-терапевта.
Фото: René Volfík
В Чехии постепенно закрываются крупные центры вакцинации

По информации Минздрава, жители Чехии теперь могут получить вакцину от коронавируса более чем в 300 местах. Примерно пятая часть из них находится в Праге, куда на вакцинацию приезжают многие люди из других регионов, особенно из Средней Чехии. В столице оба крупных центра вакцинации в зале O2 Universum и в Конгресс-центре в Вышеграде закроются в сентябре. В конце августа вакцинация прекратится в выставочном центре Брно.

В южной Чехии центр вакцинации в Прахатицах закроется на этой неделе, остальные пока продолжат работу в Ческе-Будеевице, Страконице и Писеке. Вакцинация также будет перенесена в больницы в Устецком крае, а последние три крупных центра вакцинации в Усти-над-Лабем, Мосте и Дечине будут закрыты 29 августа. В районе Высочина неделю назад регион закрыл крупный центр вакцинации в Пелгржимове, а к концу августа закончат работу аналогичные точки в Тршебиче и Жар-над-Сазавой. В результате останется единственный крупный пункт вакцинации в Йиглаве.

С помощью мобильной бригады люди также могут пройти вакцинацию в Моравскосилезском, Оломоуцком, Злинском, Устецком или Карловарском регионах. 

На сегодняшний день более 5,7 миллиона человек в Чешской Республике полностью привиты. Весной правительственные чиновники заявили, что цель состоит в том, чтобы к концу лета вакцинировать 70 % взрослого населения страны.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
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