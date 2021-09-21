Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.47
USD
21.7
RUB
0.3
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
01d 13 °C
Pfizer: вакцина от covid эффективна и безопасна для детей в возрасте от 5 лет

Pfizer: вакцина от covid эффективна и безопасна для детей в возрасте от 5 лет

420on.cz 192
Вакцина против covid-19 от компании Pfizer и BioNTech хорошо переносится детьми в возрасте от 5 до 11 лет и обеспечивает защиту от болезни. Об этом производители вакцины заявили в пресс-релизе, ссылаясь на свои собственные клинические исследования, которые они еще не опубликовали. Pfizer и BioNTech планируют как можно скорее обратиться в регулирующие органы США, Евросоюза и других стран за разрешением на использование вакцины в этой возрастной группе.
Фото: pixabay
Pfizer: вакцина от covid эффективна и безопасна для детей в возрасте от 5 лет

По данным компаний, иммунный ответ у детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет был сопоставим с иммунной реакцией, наблюдаемой у людей в возрасте от 16 до 25 лет, которым была введена более сильная доза. Как сообщает AFP, это первые данные клинических испытаний для этой возрастной группы.

Европейский регулятор по лекарственным средствам EMA и его американский аналог FDA уже одобрили использование вакцин компаний Pfizer / BioNTech и Moderna для детей от 12 лет.

Детям в возрасте от 5 до 11 лет будет подаваться десять микрограммов активного вещества вместо 30 микрограммов, предоставляемых пожилым людям. По данным производителя, побочные эффекты этой уменьшенной дозы сопоставимы с побочными эффектами более высокой дозы у пожилых людей.

Одной из причин, вызывающих беспокойство, могут быть случаи миокардита или воспалительных заболеваний сердца, которые редко наблюдаются у взрослых. Однако, по мнению экспертов, эти случаи настолько исключительны, что никакое клиническое исследование не сможет их обнаружить. Если эта проблема возникает, например, у одного человека из 100 000, обнаружить ее в клинических испытаниях невозможно.

Компании ссылаются на частичные результаты шестимесячного исследования, проведенного с участием 4500 детей в США, Финляндии, Польше и Испании. Обе компании собираются опубликовать результаты исследования воздействия вакцины на детей в возрасте от 2 до 5 лет в этом году.

В Израиле дети в возрасте от 5 до 11 лет, которые подвержены риску серьезных осложнений от коронавирусной инфекции, проходят вакцинацию с начала августа с разрешения местных властей. В этих случаях местное министерство здравоохранения оценивает каждого пациента индивидуально.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – первое эксклюзивное интервью на канале 420on
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
вакцинация коронавирус Чехия Евросоюз прививки дети
Читайте
по теме 
Глава ÚZIS: если эпидемическая ситуация ухудшится, тесты должны будут делать и вакцинированные люди
15.09.2021 12:36 Коронавирус
Глава ÚZIS: если эпидемическая ситуация ухудшится, тесты должны будут делать и вакцинированные люди
1130
Минздрав Чехии: третью прививку не нужно будет делать людям, которые переболели covid-19
13.09.2021 14:04 Коронавирус
Минздрав Чехии: третью прививку не нужно будет делать людям, которые переболели covid-19
749
Хорватия, Австрия и Ирландия станут красными на карте путешественников
10.09.2021 15:46 Коронавирус
Хорватия, Австрия и Ирландия станут красными на карте путешественников
1353
Третью прививку от коронавируса в Чехии можно будет сделать после 20 сентября
10.09.2021 08:42 Коронавирус
Третью прививку от коронавируса в Чехии можно будет сделать после 20 сентября
799
Последние новости:
21
сентября
Большинство чехов согласны с ограничениями для детей в онлайн-пространстве
21.09.2021 12:30 Общество
Большинство чехов согласны с ограничениями для детей в онлайн-пространстве
61
Уровень безработицы в Чехии растет среди людей старше 50 лет
21.09.2021 11:28 Экономика
Уровень безработицы в Чехии растет среди людей старше 50 лет
130
В ближайшие две недели в Чехии будет +18°C, потом похолодает
21.09.2021 10:44 Общество
В ближайшие две недели в Чехии будет +18°C, потом похолодает
163
Что влияет на стоимость аренды в Праге
21.09.2021 10:19 Общество
Что влияет на стоимость аренды в Праге
276
20
сентября
Милош Земан выразил соболезнования президенту России в связи с трагедией в Перми
20.09.2021 17:53 Общество
Милош Земан выразил соболезнования президенту России в связи с трагедией в Перми
1266
За плохое обращение с животными у заводчика в Чехии отобрали 26 лошадей и 15 собак
20.09.2021 17:38 Общество
За плохое обращение с животными у заводчика в Чехии отобрали 26 лошадей и 15 собак
715
Минтруда Чехии предлагает увеличить минимальную зарплату до 18 000 крон
20.09.2021 13:55 Экономика
Минтруда Чехии предлагает увеличить минимальную зарплату до 18 000 крон
1138
ČOI: во втором квартале 2021 года почти 80% интернет-магазинов нарушили закон
20.09.2021 11:05 Экономика
ČOI: во втором квартале 2021 года почти 80% интернет-магазинов нарушили закон
702
Чешские компании планируют массово набирать персонал
20.09.2021 09:44 Экономика
Чешские компании планируют массово набирать персонал
3240
19
сентября
В Чехии можно будет официально проверить скорость интернета
19.09.2021 16:40 Общество
В Чехии можно будет официально проверить скорость интернета
1624


Мобильная версия