Pfizer: вакцина от covid эффективна и безопасна для детей в возрасте от 5 лет

Вакцина против covid-19 от компании Pfizer и BioNTech хорошо переносится детьми в возрасте от 5 до 11 лет и обеспечивает защиту от болезни. Об этом производители вакцины заявили в пресс-релизе, ссылаясь на свои собственные клинические исследования, которые они еще не опубликовали. Pfizer и BioNTech планируют как можно скорее обратиться в регулирующие органы США, Евросоюза и других стран за разрешением на использование вакцины в этой возрастной группе.

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По данным компаний, иммунный ответ у детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет был сопоставим с иммунной реакцией, наблюдаемой у людей в возрасте от 16 до 25 лет, которым была введена более сильная доза. Как сообщает AFP, это первые данные клинических испытаний для этой возрастной группы.

Европейский регулятор по лекарственным средствам EMA и его американский аналог FDA уже одобрили использование вакцин компаний Pfizer / BioNTech и Moderna для детей от 12 лет.

Детям в возрасте от 5 до 11 лет будет подаваться десять микрограммов активного вещества вместо 30 микрограммов, предоставляемых пожилым людям. По данным производителя, побочные эффекты этой уменьшенной дозы сопоставимы с побочными эффектами более высокой дозы у пожилых людей.

Одной из причин, вызывающих беспокойство, могут быть случаи миокардита или воспалительных заболеваний сердца, которые редко наблюдаются у взрослых. Однако, по мнению экспертов, эти случаи настолько исключительны, что никакое клиническое исследование не сможет их обнаружить. Если эта проблема возникает, например, у одного человека из 100 000, обнаружить ее в клинических испытаниях невозможно.

Компании ссылаются на частичные результаты шестимесячного исследования, проведенного с участием 4500 детей в США, Финляндии, Польше и Испании. Обе компании собираются опубликовать результаты исследования воздействия вакцины на детей в возрасте от 2 до 5 лет в этом году.

В Израиле дети в возрасте от 5 до 11 лет, которые подвержены риску серьезных осложнений от коронавирусной инфекции, проходят вакцинацию с начала августа с разрешения местных властей. В этих случаях местное министерство здравоохранения оценивает каждого пациента индивидуально.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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