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Эпидемическая ситуация в Праге начинает ухудшаться

Эпидемическая ситуация в Праге начинает ухудшаться

420on.cz 540
«Мы находимся в ситуации, когда, похоже, начинается следующая волна эпидемии коронавируса», — сказала сегодня на пресс-конференции советник мэра Праги по вопросам здравоохранения Милена Джонова.
Фото: pixabay
Эпидемическая ситуация в Праге начинает ухудшаться

Прага  — один из регионов, наиболее пострадавших от новой волны эпидемии. Поэтому муниципалитет уже начал подготовку к вакцинации третьей дозой. «Мы готовим третью дозу для тех, кто входит в группу риска», — добавила Джонова. Это люди, которые были вакцинированы в начале года и сейчас спустя месяцы, прошедшие с момента прививки, уровень антител у них падает.

Более 81% жителей Праги получили первую дозу вакцины и 77,9% — вторую. «Мы очень надеемся, что вакцинация поможет справиться с эпидемией COVID», — сказала советник мэра.

К настоящему времени в Праге переболели коронавирусом 192 000 человек. «К сожалению, заболеваемость, как мы и ожидали, растет. Дети вернулись в школу, взрослые вышли на работу. Много инфицированных среди детей», — отметила она.

В настоящее время самый высокий уровень заболеваемости в возрастной категории от 6 до 11 лет — 141 человек на сто тысяч жителей. Далее следует возрастная группа от 12 до 16 лет, где в Праге достигнут порог 136 заболевших на сто тысяч жителей, сообщила Зденька Ягрова, директор санитарно-гигиенической станции Праги.

По ее словам, 11 пациентов госпитализированы в отделения интенсивной терапии в Праге, большинство из них не вакцинированы. Число R в Праге составляет 1,15, что немного выше, чем в среднем по Чешской Республике: 

В понедельник в Чешской Республике тесты подтвердили 489 новых случаев заболевания коронавирусов — практически столько же, сколько неделю назад. В больницах находятся 164 человека, из них 30 в тяжелом состоянии.

Источник: seznamzpravy.cz

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