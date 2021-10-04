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EMA одобрило третью дозу вакцины для людей старше 18 лет

EMA одобрило третью дозу вакцины для людей старше 18 лет

420on.cz 392
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило ревакцинацию против COVID-19 препаратом от Pfizer / BioNTech. Регулятор Евросоюза рекомендует вводить третью дозу вакцину людям старше 18 лет через шесть месяцев после второй дозы.
EMA одобрило третью дозу вакцины для людей старше 18 лет

EMA также заявило, что поддерживает введение третьих доз вакцин от Pfizer / BioNTech и Moderna людям с пониженным иммунитетом. В этом случае третью вакцину можно ввести уже через 28 дней после второй дозы.

Сегодняшнее решение EMA будет передано в органы здравоохранения 27 стран-членов Европейского Союза, которые вынесут окончательную рекомендацию. Некоторые страны, в том числе Чешская Республика, начали вводить третью дозу вакцины против COVID-19 еще до официального одобрения EMA.

EMA основывает свое решение об утверждении третьих доз Pfizer / BioNTech для людей старше 18 лет на данных, предоставленных американско-немецким производителем, которые «указывают на увеличение количества антител при введении третьей дозы».

В Чешской Республике люди, которые сделали прививку восемь месяцев назад, могут получить третью дозу с конца сентября. Третья доза особенно рекомендуется людям с нарушениями иммунитета, хроническими заболеваниями и людям старше 60 лет, а также медицинским работникам и работникам социальных учреждений. На сегодняшний день 7 400 человек воспользовались возможностью сделать третью прививку.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) давно критикует богатые страны за то, что они накапливают вакцины против covid для бустерных доз вместо того, чтобы оставлять вакцины более бедным странам, где многие люди еще не вакцинированы.

Источник: ceskenoviny.cz

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вакцинация коронавирус прививки Чехия Евросоюз
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