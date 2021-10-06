В конце октября в Чехии может быть до 2000 новых случаев заболевания в день

В конце октября, согласно прогнозам Института информации и статистики здравоохранения (ÚZIS), при аналогичной скорости распространения эпидемии ежедневно будут выявляться около 2000 новых случаев заражения коронавирусом. 5 октября было зарегистрировано свыше 800 новых инфицированных.

Прогноз основан на одном из трех подготовленных сценариев, который не учитывает значительно более высокий охват вакцинацией или более опасную мутацию коронавируса. Министр здравоохранения Адам Войтех заявил журналистам, что рост числа новых случаев является плавным, поэтому существующие противоэпидемические меры останутся — ужесточать или ослаблять их не планируется.

«Рост числа госпитализаций не так значителен. Очевидно, что это следствие вакцинации», — добавил министр. В настоящее время около 200 пациентов с коронавирусом находятся в больницах. По оценкам ÚZIS, в конце месяца может быть в общей сложности около 500 госпитализированных пациентов.

По словам директора ÚZIS Ладислава Душека, число инфицированных растет даже среди старших возрастных групп, в том числе среди пожилых людей. По его словам, также больше появилось случаев, когда заражение — особенно у пожилых или хронически больных — возникает у людей, прошедших вакцинацию. Это примерно 20-25% процентов новых случаев. Людям, которые вакцинированы, не нужно делать тесты при посещении массовых мероприятий или на время путешествий, поэтому они проходят тестирование только при наличии симптомов болезни или контакта с инфицированным человеком. Однако 95% пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии, не вакцинированы, сказал Душек.

Помимо реалистичного сценария, ÚZIS работает с оптимистичным и пессимистическим вариантом. Оптимистический сценарий предполагает увеличение охвата населения вакцинацией до 80%. Пессимистическая модель моделирует появление нового варианта коронавируса, от которого прививка не будет защищать.

По сравнению с прошлой осенью количество новых инфицированных и госпитализированных значительно ниже. В начале октября 2020 года было более 150 новых случаев на 100 000 жителей в неделю, в этом году — 40. В прошлом году в больницах одновременно находилось около 1150 человек, в этом году — около 200.

Сейчас репродуктивное число составляет 1,3. Если этот показатель увеличится до 1,4, то в середине октября может быть 2 000 новых случаев в день и более 5 600 — в конце месяца.

Источник: novinky.cz

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