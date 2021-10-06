Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.33
USD
21.86
RUB
0.3
UAH
0.83
Энциклопедия Карта Погода
10d 12 °C
В конце октября в Чехии может быть до 2000 новых случаев заболевания в день

В конце октября в Чехии может быть до 2000 новых случаев заболевания в день

420on.cz 66
В конце октября, согласно прогнозам Института информации и статистики здравоохранения (ÚZIS), при аналогичной скорости распространения эпидемии ежедневно будут выявляться около 2000 новых случаев заражения коронавирусом. 5 октября было зарегистрировано свыше 800 новых инфицированных.
В конце октября в Чехии может быть до 2000 новых случаев заболевания в день

Прогноз основан на одном из трех подготовленных сценариев, который не учитывает значительно более высокий охват вакцинацией или более опасную мутацию коронавируса. Министр здравоохранения Адам Войтех заявил журналистам, что рост числа новых случаев является плавным, поэтому существующие противоэпидемические меры останутся — ужесточать или ослаблять их не планируется.

«Рост числа госпитализаций не так значителен. Очевидно, что это следствие вакцинации», — добавил министр. В настоящее время около 200 пациентов с коронавирусом находятся в больницах. По оценкам ÚZIS, в конце месяца может быть в общей сложности около 500 госпитализированных пациентов.

По словам директора ÚZIS Ладислава Душека, число инфицированных растет даже среди старших возрастных групп, в том числе среди пожилых людей. По его словам, также больше появилось случаев, когда заражение — особенно у пожилых или хронически больных — возникает у людей, прошедших вакцинацию. Это примерно 20-25% процентов новых случаев. Людям, которые вакцинированы, не нужно делать тесты при посещении массовых мероприятий или на время путешествий, поэтому они проходят тестирование только при наличии симптомов болезни или контакта с инфицированным человеком. Однако 95% пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии, не вакцинированы, сказал Душек.

Помимо реалистичного сценария, ÚZIS работает с оптимистичным и пессимистическим вариантом. Оптимистический сценарий предполагает увеличение охвата населения вакцинацией до 80%. Пессимистическая модель моделирует появление нового варианта коронавируса, от которого прививка не будет защищать.

По сравнению с прошлой осенью количество новых инфицированных и госпитализированных значительно ниже. В начале октября 2020 года было более 150 новых случаев на 100 000 жителей в неделю, в этом году — 40. В прошлом году в больницах одновременно находилось около 1150 человек, в этом году — около 200.

Сейчас репродуктивное число составляет 1,3. Если этот показатель увеличится до 1,4, то в середине октября может быть 2 000 новых случаев в день и более 5 600 — в конце месяца.

Источник:  novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – первое эксклюзивное интервью на канале 420on
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
коронавирус статистика прививки вакцинация Чехия Больницы
Читайте
по теме 
Избиратели, находящиеся на карантине, смогут проголосовать на выборах в Чехии из окна автомобиля
05.10.2021 14:40 Политика
Избиратели, находящиеся на карантине, смогут проголосовать на выборах в Чехии из окна автомобиля
411
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 5.10.21
05.10.2021 08:00 Общество
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 5.10.21
274022
EMA одобрило третью дозу вакцины для людей старше 18 лет
04.10.2021 18:54 Коронавирус
EMA одобрило третью дозу вакцины для людей старше 18 лет
901
Правительство обсудит возможное ужесточение карантинных мер
04.10.2021 09:04 Коронавирус
Правительство обсудит возможное ужесточение карантинных мер
1528
Последние новости:
06
октября
Парламент ЧР одобрил «заморозку» зарплат чешских политиков
06.10.2021 09:00 Политика
Парламент ЧР одобрил «заморозку» зарплат чешских политиков
1
05
октября
Продажи новых автомобилей в Чехии за три квартала выросли на 9,1%
05.10.2021 21:50 Экономика
Продажи новых автомобилей в Чехии за три квартала выросли на 9,1%
348
Избиратели, находящиеся на карантине, смогут проголосовать на выборах в Чехии из окна автомобиля
05.10.2021 14:40 Политика
Избиратели, находящиеся на карантине, смогут проголосовать на выборах в Чехии из окна автомобиля
411
Уровень безработицы в Чехии снизился до 3,5% в сентябре
05.10.2021 11:06 Экономика
Уровень безработицы в Чехии снизился до 3,5% в сентябре
423
Чешские банки опять повышают процентные ставки по ипотеке
05.10.2021 10:04 Экономика
Чешские банки опять повышают процентные ставки по ипотеке
1558
Facebook и другие приложения снова работают. Вероятно, отключение произошло из-за внутренней системной ошибки
05.10.2021 08:27 Общество
Facebook и другие приложения снова работают. Вероятно, отключение произошло из-за внутренней системной ошибки
626
04
октября
В Facebook глобальный сбой. У многих возникли проблемы с WhatsApp и Messenger
04.10.2021 18:27 Общество
В Facebook глобальный сбой. У многих возникли проблемы с WhatsApp и Messenger
4516
МИД Чехии просит Шотландскую футбольную ассоциацию принести извинения
04.10.2021 16:24 Общество
МИД Чехии просит Шотландскую футбольную ассоциацию принести извинения
1184
Цены на бензин в Чехии стремительно растут и могут достигнуть 40 крон за литр
04.10.2021 14:38 Экономика
Цены на бензин в Чехии стремительно растут и могут достигнуть 40 крон за литр
2179
Полиция проверит информацию о покупке недвижимости Андреем Бабишем
04.10.2021 12:22 Общество
Полиция проверит информацию о покупке недвижимости Андреем Бабишем
1182


Мобильная версия