Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.4
USD
22.0
RUB
0.3
UAH
0.83
Энциклопедия Карта Погода
04d 15 °C
Вакцинация без регистрации в торговом центре Ходов закончится

Вакцинация без регистрации в торговом центре Ходов закончится

420on.cz 1
Четвертый и, вероятно, последний месяц в Праге в пражском торговом центре Ходов (Chodov) будет работать центр вакцинации, где люди могут получить вакцину от коронавируса без предварительной регистрации. Центр будет закрыт в конце октября несмотря на то, что сейчас на прививку сюда приходят сотни людей.
Вакцинация без регистрации в торговом центре Ходов закончится

В торговом центре четвертый месяц работает центр вакцинации. Прививку людям делают врачи Пражского института клинической и экспериментальной медицины (IKEM).

«Я не хочу вакцинироваться, но мне это нужно для работы», — объясняет 44-летний Эрик свое решение сделать прививку осенью. 

По словам пресс-секретаря IKEM Маркеты Шенкиржовой, треть тех, кто приходит за первой дозой вакцинации после летних каникул, направляются в ТЦ Ходов.

Первоначально, после открытия центра вакцинации 12 июля, здесь делали в среднем 1100 прививок в день, сейчас — только около 400. Хотя крупные центры вакцинации уже закрылись в большинстве городов Чехии, на Ходове планируют делать прививки, как минимум, до конца октября.

«Впоследствии, в соответствии со стратегией Министерства здравоохранения, вакцинацию этими мРНК вакцинами должны взять на себя врачи общей практики», — поясняет Шенкиржова.

Второе место в мегаполисе, куда люди могут прийти на вакцинацию без предварительной регистрации,—- это центр в холле центрального железнодорожного вокзала Праги, где прививки делают фельдшеры из больницы На Буловце.

«В течение первых трех недель после запуска центра мы вакцинировали в среднем пятьсот человек в день. Сейчас около ста пятидесяти», — сказала пресс-секретарь больницы Ева Либигерова.

В отличие от центра в Ходове, здесь вакцинируют однократной вакциной от Johnson & Johnson. По словам Либигеровой, у них еще нет никаких указаний от Министерства здравоохранения о том, когда центр должен прекратить свою работу.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – первое эксклюзивное интервью на канале 420on
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
прививки вакцинация Чехия коронавирус врачи
Читайте
по теме 
В конце октября в Чехии может быть до 2000 новых случаев заболевания в день
06.10.2021 08:21 Коронавирус
В конце октября в Чехии может быть до 2000 новых случаев заболевания в день
320
EMA одобрило третью дозу вакцины для людей старше 18 лет
04.10.2021 18:54 Коронавирус
EMA одобрило третью дозу вакцины для людей старше 18 лет
919
Чехи смогут въезжать в Хорватию в течение года после вакцинации
02.10.2021 14:25 Общество
Чехи смогут въезжать в Хорватию в течение года после вакцинации
1214
С 4 октября непривитым туристам сложнее будет вернуться из Словакии и Люксембурга в Чехию
01.10.2021 14:24 Коронавирус
С 4 октября непривитым туристам сложнее будет вернуться из Словакии и Люксембурга в Чехию
1011
Последние новости:
06
октября
Администрация президента Чехии опровергла слухи о плохом здоровье Милоша Земана
06.10.2021 09:28 Политика
Администрация президента Чехии опровергла слухи о плохом здоровье Милоша Земана
259
Парламент ЧР одобрил «заморозку» зарплат чешских политиков
06.10.2021 09:00 Политика
Парламент ЧР одобрил «заморозку» зарплат чешских политиков
326
05
октября
Продажи новых автомобилей в Чехии за три квартала выросли на 9,1%
05.10.2021 21:50 Экономика
Продажи новых автомобилей в Чехии за три квартала выросли на 9,1%
548
Избиратели, находящиеся на карантине, смогут проголосовать на выборах в Чехии из окна автомобиля
05.10.2021 14:40 Политика
Избиратели, находящиеся на карантине, смогут проголосовать на выборах в Чехии из окна автомобиля
490
Уровень безработицы в Чехии снизился до 3,5% в сентябре
05.10.2021 11:06 Экономика
Уровень безработицы в Чехии снизился до 3,5% в сентябре
497
Чешские банки опять повышают процентные ставки по ипотеке
05.10.2021 10:04 Экономика
Чешские банки опять повышают процентные ставки по ипотеке
1732
Facebook и другие приложения снова работают. Вероятно, отключение произошло из-за внутренней системной ошибки
05.10.2021 08:27 Общество
Facebook и другие приложения снова работают. Вероятно, отключение произошло из-за внутренней системной ошибки
696
04
октября
В Facebook глобальный сбой. У многих возникли проблемы с WhatsApp и Messenger
04.10.2021 18:27 Общество
В Facebook глобальный сбой. У многих возникли проблемы с WhatsApp и Messenger
4569
МИД Чехии просит Шотландскую футбольную ассоциацию принести извинения
04.10.2021 16:24 Общество
МИД Чехии просит Шотландскую футбольную ассоциацию принести извинения
1230
Цены на бензин в Чехии стремительно растут и могут достигнуть 40 крон за литр
04.10.2021 14:38 Экономика
Цены на бензин в Чехии стремительно растут и могут достигнуть 40 крон за литр
2254


Мобильная версия