Вакцинация без регистрации в торговом центре Ходов закончится

Четвертый и, вероятно, последний месяц в Праге в пражском торговом центре Ходов (Chodov) будет работать центр вакцинации, где люди могут получить вакцину от коронавируса без предварительной регистрации. Центр будет закрыт в конце октября несмотря на то, что сейчас на прививку сюда приходят сотни людей.

В торговом центре четвертый месяц работает центр вакцинации. Прививку людям делают врачи Пражского института клинической и экспериментальной медицины (IKEM).

«Я не хочу вакцинироваться, но мне это нужно для работы», — объясняет 44-летний Эрик свое решение сделать прививку осенью.

По словам пресс-секретаря IKEM Маркеты Шенкиржовой, треть тех, кто приходит за первой дозой вакцинации после летних каникул, направляются в ТЦ Ходов.

Первоначально, после открытия центра вакцинации 12 июля, здесь делали в среднем 1100 прививок в день, сейчас — только около 400. Хотя крупные центры вакцинации уже закрылись в большинстве городов Чехии, на Ходове планируют делать прививки, как минимум, до конца октября.

«Впоследствии, в соответствии со стратегией Министерства здравоохранения, вакцинацию этими мРНК вакцинами должны взять на себя врачи общей практики», — поясняет Шенкиржова.

Второе место в мегаполисе, куда люди могут прийти на вакцинацию без предварительной регистрации,—- это центр в холле центрального железнодорожного вокзала Праги, где прививки делают фельдшеры из больницы На Буловце.

«В течение первых трех недель после запуска центра мы вакцинировали в среднем пятьсот человек в день. Сейчас около ста пятидесяти», — сказала пресс-секретарь больницы Ева Либигерова.

В отличие от центра в Ходове, здесь вакцинируют однократной вакциной от Johnson & Johnson. По словам Либигеровой, у них еще нет никаких указаний от Министерства здравоохранения о том, когда центр должен прекратить свою работу.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: