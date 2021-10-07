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Исследование: эффективность вакционы Pfizer против covid-19 резко снижается

Исследование: эффективность вакционы Pfizer против covid-19 резко снижается

420on.cz 1531
Эффективность вакцины против коронавируса Pfizer / BioNTech упала до 47% с исходных 88% через шесть месяцев после введения второй дозы. Это следует из исследования, опубликованного в медицинском журнале The Lancet.
Исследование: эффективность вакционы Pfizer против covid-19 резко снижается

Однако данные также показали, что вакцина оставалась на 90% эффективной для предотвращения госпитализации или смерти от covid-19 через шесть месяцев после второй дозы, сообщает Reuters.

Исследование основано на данных о 3,4 миллиона вакцинированных из американского штата Калифорния с декабря прошлого года по август этого года.

Выводы исследования заключаются в том, что наблюдаемое снижение связано со снижением эффективности вакцины, а не с распространением более заразных вариантов вируса.

Пока власти США одобрили третью дозу препарата Pfizer / BioNTech только для пожилых и уязвимых групп. Третья бустерная доза для людей старше 18 лет была также одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) на этой неделе.

Источник: novinky.cz

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Темы
вакцинация прививки коронавирус Чехия Европа
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