С 18 октября интервал ревакцинации будет сокращен до шести месяцев

Эксперты по вакцинации рекомендуют сократить интервал между ревакцинациями против covid-19 с нынешних восьми до шести месяцев после последней дозы. Об этом заявил в Twitter председатель Чешского общества вакцинологов Роман Хлибек.

Возможность ревакцинации через шесть месяцев вакциной Pfizer / BioNTech для людей старше 18 лет уже одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Министр здравоохранения Адам Войтех написал, что для изменения интервала между прививками нужно согласие клинической группы. По его словам, ревакцинация с сокращенным интервалом может начаться 18 октября. К концу октября более миллиона человек смогут сделать третью прививку, а в концу года их будет уже 3,2 миллиона человек.

По мнению экспертов, зарубежные и чешские исследования свидетельствуют о снижении эффективности вакцинации против covid-19 с течением времени, особенно у людей старше 65 лет. Поэтому эксперты по вакцинации рекомендуют сократить интервал между ревакцинациями после решения EMA. «Бустерная доза также может быть применена в любое время позже», — сказал Хлибек.

EMA также заявила, что поддерживает введение третьих доз вакцин от Pfizer / BioNTech и Moderna людям с пониженным иммунитетом. В этом случае третью вакцину можно ввести уже через 28 дней после второй дозы. Эта ревакцинация возможна и в Чешской Республике.

Источник: ceskenoviny.cz

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