Бабиш: когда прививки сделают еще 5% людей, мы отменим респираторы

​Обязательное ношение респираторов и медицинских масок будет отменено, если еще 5% населения Чешской республики будут вакцинированы. Об этом премьер-министр Андрей Бабиш заявил во время предвыборных дебатов на Radiožurnál.

«Никакого локдауна не будет. Нам нужно, чтобы прививки сделали еще 5% людей. И если нам это удастся, то наступит ситуация, когда мы сможем снять медицинские маски и респираторы», — сказал премьер незадолго до открытия избирательных участков.

По данным Министерства здравоохранения, к 7 октября в общей сложности 6 101 968 человек (57,0% населения) были привиты хотя бы одной дозой, из которых 5 991 472 человека (56,0%) уже полностью прошли вакцинацию. С момента начала вакцинации в декабре прошлого года в Чешской Республике было введено в общей сложности 11,87 миллиона доз вакцины против COVID-19.

Однако ежедневное количество вакцинированных за последние месяцы резко упало. Если на рубеже июня и июля ежедневно в будние дни прививались около 120 000 человек, то в начале августа это было всего около 50 000 человек в день, а на этой неделе — менее 10 000 человек в день. Ревакцинация третьей дозой препарата уже идет.

В то же время растет и число новых инфицированных. В четверг было зарегистрировано еще 991 случай заболевания, что на 75 больше, чем неделю назад. Увеличивается количество пациентов в больницах — сейчас госпитализировано 315 человек, из них 64 находятся в тяжелом состоянии.

Источник: novinky.cz

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