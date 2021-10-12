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11 октября в Чехии выявлено 1 345 новых случаев заболевания COVID-19

11 октября в Чехии выявлено 1 345 новых случаев заболевания COVID-19

420on.cz 425
По сравнению с предыдущим понедельником количество новых случаев увеличилось примерно на две трети — до 1 345. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Выросло и количество госпитализированных с covid-19 — по данным на 11 октября в больницах находились 373 человека, из них 68 в тяжелом состоянии.
11 октября в Чехии выявлено 1 345 новых случаев заболевания COVID-19

Ежедневный рост инфицированных коронавирусом неуклонно растет в течение примерно двух месяцев. При этом количество тестов постепенно сокращается. Если в предыдущий понедельник было проведено около 22 000 ПЦР и 46 000 тестов на антигены, то на этой неделе в понедельник — около 21 000 тестов ПЦР и 42 000 антигенных. 

Что касается профилактических тестов, которые составляют подавляющее большинство, доля положительных результатов за неделю выросла с 0,52% до 0,96%. Если люди проходят тестирование, например, на предмет возможного контакта с инфицированными, то доля положительных результатов при таких тестах увеличилась с 2,68% до 4,69%. 

Увеличивается и количество смертельных случаев среди инфицированных COVID-19. По данным Минздрава, за последние семь дней скончались 25 человек. На предыдущей неделе было 19 смертей, а в первой половине сентября это были единичные случаи.

Репродуктивное число сейчас составляет 1,17. Также выросло количество новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на каждые 100 000 жителей за последние семь дней, которое используется государством для определения противоэпидемических мер. В Чехии сейчас 61 случай на 100 тысяч  жителей.

Полностью вакцинированы в стране свыше 6 миллионов человек.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
коронавирус Чехия статистика Министерство здравоохранения
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