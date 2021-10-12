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Минздрав отказался от дальнейшего тестирования на covid-19 в школах

Минздрав отказался от дальнейшего тестирования на covid-19 в школах

420on.cz 232
Минздрав отказался от плана дальнейшего тестирования на covid-19 в школах. По словам пресс-секретаря ведомства Даниэля Кеппла, результаты еще одного этапа тестирования не принесут новых данных. Первоначально министерство сообщило о трех дополнительных этапах тестирования, которые были запланированы на конец октября и начало ноября.
Минздрав отказался от дальнейшего тестирования на covid-19 в школах

Минздрав по итогам консультаций с экспертами из правительственной группы по охране здоровья населения пришел к выводу,  что результаты тестирования не принесут новой информации о вирусной нагрузке среди населения.

«Что касается тестирования в школах, руководство приняло решение не проводить его в данный момент», — уточнил Кеппл. Он добавил, что если эпидемическая ситуация резко ухудшится, ведомство вновь вернется к этому вопросу. Сейчас тестирование в школах не даст больше информации, чем получает министерство из ежедневной статистики по новым случаям заболевания.

Несмотря на ухудшение ситуации в некоторых регионах, Минздрав пока не принял меры по ужесточению противоэпидемических требований на местном уровне. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
школы дети коронавирус Чехия
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