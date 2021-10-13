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Правительственный совет по здравоохранению обсудит новую стратегию по борьбе с covid

Правительственный совет по здравоохранению обсудит новую стратегию по борьбе с covid

420on.cz 480
Премьер-министр Андрей Бабиш запланировал на 14 октября заседание правительственного совета по здравоохранению из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Минздрав представит на нем новую стратегию по борьбе с covid-19. За последние две недели в Чехии резко выросло количество новых случаев заболевания и госпитализированных пациентов.
Правительственный совет по здравоохранению обсудит новую стратегию по борьбе с covid

«Количество заболевших растет, все больше людей попадают в больницы, в основном это невакцинированные. Вакцинация — единственный способ победить covid. Завтра я созвал Совет по здравоохранению, Министерство здравоохранения представит нам нем дальнейшую стратегию, — сказал Бабиш.

Во вторник в Чехии зафиксировано 1511 новых случаев заражения COVID-19. Это примерно на треть больше, чем неделю назад. Количество госпитализированных с covid-19 увеличилось по сравнению с предыдущим вторником также примерно на треть — до 388, из которых 78 человек находятся в тяжелом состоянии. Таким образом, ежедневный рост числа случаев заражения коронавирусом остается на самом высоком уровне с 11 мая.

12 октября Минздрав заявил, что отказалось от плана дальнейшего комплексного тестирования на covid-19 в школах. Несмотря на ухудшение ситуации в некоторых регионах, Минздрав пока не принял меры по ужесточению противоэпидемических требований на местном уровне. Эпидемия в последнее время обострилась особенно в Моравскосилезском крае, где за последние семь дней выявлено более 100 инфицированных на 100 000 жителей.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
коронавирус статистика правительство Министерство здравоохранения Чехия вакцинация
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