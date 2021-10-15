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Минздрав предложит правительству сократить срок действия тестов на коронавирус

Минздрав предложит правительству сократить срок действия тестов на коронавирус

420on.cz 1
Как заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, согласно новым правилам тест ПЦР будет действителен в течение 72 часов вместо семи дней, а тест на антиген — в течение одного дня вместо нынешних трех. Также рассматривается сокращение количества профилактических тестов, покрываемых государственным медицинским страхованием.
Минздрав предложит правительству сократить срок действия тестов на коронавирус

Пресс-секретарь Минздрава Даниэль Кёппл сказал ČTK, что карантин для людей после контакта с инфицированным человеком может быть сокращен, если тест ПЦР показал отрицательный результат. Министр образования Роберт Плага написал в Твиттере, что он настаивает на сокращении продолжительности карантина с двух недель до одной. Правительство обсудит эти изменения в понедельник,18 октября. Главный гигиенист Павла Сврчинова сообщила журналистам, что новые правила карантина вступят в силу с 25 октября.

Тест на антиген сейчас действителен в течение 72 часов, а тест ПЦР — в течение недели. «На мой взгляд, сокращение срока действия тестов также мотивирует людей на вакцинацию», — сказала Сврчинова. По ее словам, в соседних странах срок действия тестов значительно короче. В Германии с августа срок был сокращен до 24 часов для теста на антиген и 48 часов для ПЦР. В Словакии тест ПЦР действителен в течение 72 часов, а тест на антиген — в течение 48 часов.  В Австрии срок действия тестов такой же, как и для Чешской Республики, предложенный министерством.

Сейчас люди, имеющие государственную медицинскую страховку, могут сделать бесплатно один тест на антиген в неделю и два теста ПЦР в месяц. По словам Бабиша, сегодня на заседании правительственного совета по охране здоровья шла речь о том, стоит ли оплачивать столько текстов. Не исключено, что количество бесплатных тестов в месяц сократится. Профилактическое тестирование людей после контакта с инфицированными и людьми с симптомами обходится системе государственного медицинского страхования примерно в один миллиард крон в месяц.

Карантин после контакта с зараженными сейчас длится 14 дней. Эту меру критикуют, например, родители, чьи дети были помещены в карантин на две недели после обнаружения положительного теста в классе. По словам Кеппла, теперь карантин может быть прекращен раньше, если сделан тест ПЦР и получен отрицательный результат. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Чехия правительство Андрей Бабиш коронавирус Министерство здравоохранения страховые компании
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