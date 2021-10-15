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Минздрав Чехии планирует отменить бесплатные тесты на коронавирус с 1 декабря

Минздрав Чехии планирует отменить бесплатные тесты на коронавирус с 1 декабря

420on.cz 1
​Минздрав Чехии предлагает отменить бесплатные тесты на на covid-19 с 1 декабря. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава ведомства Адам Войтех. Страховые компании будут оплачивать тесты только для детей до 12 лет.
Минздрав Чехии планирует отменить бесплатные тесты на коронавирус с 1 декабря

По словам министра здравоохранения Адама Войтеха, будут и другие исключения, например, для людей, которые уже получили первую дозу вакцины. Тесты по-прежнему будут бесплатными для людей с симптомами болезни или для тех, кто контактировал с инфицированным человеком.

Минздрав также предложит правительству прекращать карантин для людей после контакта с инфицированным коронавирусом через семь дней после получения отрицательного результата ПЦР-теста. Сейчас дети и взрослые должны находиться в карантине две недели. Министр не сообщил, когда изменения вступят в силу. Сейчас, по словам Войтеха, идут консультации с будущей правительственной коалицией. 

Существующая практика, когда весь класс (за исключением вакцинированных детей), отправляют в карантин на две недели из-за одного инфицированного ученика, подверглась жесткой критике со стороны родителей. Школы отметили, что трудно одновременно обучать некоторых учеников очно, а некоторых — дистанционно.

С начала учебного года в чешских школах выявлено около 2 420 школьников, инфицированных covid-19. Около 12 000 детей были помещены в карантин, четыре школы были закрыты, сообщила главный гигиенист Павла Сврчинова. В начале сентября свыше 1,5 миллиона школьников прошли массовое тестирование на коронавирус, в ходе которого было подтверждено 438 положительных случаев.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
школы дети коронавирус Чехия статистика Министерство здравоохранения правительство страховые компании
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