Опрос: половина чехов согласна вакцинировать детей от 5 до 11 лет против covid-19

Половина чехов поддерживает вакцинацию детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет от COVID-19, следует из опроса, проведенного агентством Median. В опросе приняли участие 1027 респондентов. Сейчас в Чехии разрешено делать прививки детям старше двенадцати лет.

«Еще раз подчеркиваю. Прививки, прививки, прививки. Это единственное решение в сложившейся ситуации. Мы наблюдаем это и в других странах», — сказал министр здравоохранения Адам Войтех.

В Чехии детей в возрасте от 12 лет прививают против коронавируса с помощью вакцин Pfizer / BioNTech и Moderna.

Если регулирующие органы одобрят вакцину для детей младшего возраста, более 50% (в основном, жители крупных городов) согласятся на вакцинацию детей. Около 40% были бы против. Затруднились ответить на этот вопрос, в основном, пожилые люди или студенты.

Pfizer и BioNTech уже объявили, что их вакцина также подходит для детей младшего возраста. Вакцина для всех детей старше пяти лет уже проходит оценку Европейского агентства по лекарственным средствам. Чешская Республика даже предварительно заказала вакцину для 700 000 детей еще до летних каникул, подтвердил министр Войтех.

«Мы не ожидаем полной ревакцинации этой группы населения, конечно, многое будет зависеть от родителей. Мы просто заказали вакцины», — объяснил Войтех.

Вакцинация маленьких детей может начаться в конце года, считает Даниэль Дражан из Чешского общества вакцинологов.

В Словакии детей в возрасте до двенадцати лет можно вакцинировать с сентября. Однако вакцинация предназначена в основном для лиц с ослабленным иммунитетом и тяжелыми формами заболевания.

Источник: irozhlas.cz