Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.47
USD
21.95
RUB
0.31
UAH
0.83
Энциклопедия Карта Погода
01n 10 °C
Опрос: половина чехов согласна вакцинировать детей от 5 до 11 лет против covid-19

Опрос: половина чехов согласна вакцинировать детей от 5 до 11 лет против covid-19

420on.cz 1
Половина чехов поддерживает вакцинацию детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет от COVID-19, следует из опроса, проведенного агентством Median. В опросе приняли участие 1027 респондентов. Сейчас в Чехии разрешено делать прививки детям старше двенадцати лет.
Опрос: половина чехов согласна вакцинировать детей от 5 до 11 лет против covid-19

«Еще раз подчеркиваю. Прививки, прививки, прививки. Это единственное решение в сложившейся ситуации. Мы наблюдаем это и в других странах», — сказал министр здравоохранения Адам Войтех.

В Чехии детей в возрасте от 12 лет прививают против коронавируса с помощью вакцин Pfizer / BioNTech и Moderna.

Если регулирующие органы одобрят вакцину для детей младшего возраста, более 50% (в основном, жители крупных городов) согласятся на  вакцинацию детей. Около 40% были бы против. Затруднились ответить на этот вопрос, в основном, пожилые люди или студенты.

Pfizer и BioNTech уже объявили, что их вакцина также подходит для детей младшего возраста. Вакцина для всех детей старше пяти лет уже проходит оценку Европейского агентства по лекарственным средствам. Чешская Республика даже предварительно заказала вакцину для 700 000 детей еще до летних каникул, подтвердил министр Войтех.

«Мы не ожидаем полной ревакцинации этой группы населения, конечно, многое будет зависеть от родителей. Мы просто заказали вакцины», — объяснил Войтех.

Вакцинация маленьких детей может начаться в конце года, считает Даниэль Дражан из Чешского общества вакцинологов.

В Словакии детей в возрасте до двенадцати лет можно вакцинировать с сентября. Однако вакцинация предназначена в основном для лиц с ослабленным иммунитетом и тяжелыми формами заболевания.

Источник: irozhlas.cz

Рассказать всем:
Темы
вакцинация прививки коронавирус Чехия
Читайте
по теме 
Правительственный совет по здравоохранению обсудит новую стратегию по борьбе с covid
13.10.2021 10:48 Коронавирус
Правительственный совет по здравоохранению обсудит новую стратегию по борьбе с covid
711
Три человека в Чехии требуют выплатить 100 миллионов крон за проблемы со здоровьем после вакцинации
13.10.2021 09:35 Общество
Три человека в Чехии требуют выплатить 100 миллионов крон за проблемы со здоровьем после вакцинации
2616
Бабиш: когда прививки сделают еще 5% людей, мы отменим респираторы
08.10.2021 15:53 Коронавирус
Бабиш: когда прививки сделают еще 5% людей, мы отменим респираторы
1357
С 18 октября интервал ревакцинации будет сокращен до шести месяцев
08.10.2021 08:24 Коронавирус
С 18 октября интервал ревакцинации будет сокращен до шести месяцев
1294
Последние новости:
18
октября
Милош Земан не в состоянии выполнять функции президента
18.10.2021 18:34 Политика
Милош Земан не в состоянии выполнять функции президента
1
Правительство согласилось отказаться от НДС на электроэнергию
18.10.2021 18:27 Экономика
Правительство согласилось отказаться от НДС на электроэнергию
1
Оборот чешских интернет-магазинов в третьем квартале составил 46,8 миллиарда крон
18.10.2021 12:49 Экономика
Оборот чешских интернет-магазинов в третьем квартале составил 46,8 миллиарда крон
1
В сентябре ставка по ипотечным кредитам выросла до 2,43%
18.10.2021 10:28 Экономика
В сентябре ставка по ипотечным кредитам выросла до 2,43%
1
В Праге пройдет традиционный фестиваль ремесел
18.10.2021 09:19 Общество
В Праге пройдет традиционный фестиваль ремесел
1
В Чехии цены на электроэнергию вырастут на треть, цены на газ — в два раза
18.10.2021 08:13 Экономика
В Чехии цены на электроэнергию вырастут на треть, цены на газ — в два раза
1
17
октября
В Чехии пожарные спасли собаку, упавшую в бетонную шахту
17.10.2021 20:06 Общество
В Чехии пожарные спасли собаку, упавшую в бетонную шахту
1
Стоимость аренды квартир 2КК в Праге в третьем квартале снизилась на 4%
17.10.2021 17:35 Экономика
Стоимость аренды квартир 2КК в Праге в третьем квартале снизилась на 4%
1
Часть автомагистрали D1 закрыта из-за крупной аварии
17.10.2021 09:59 Общество
Часть автомагистрали D1 закрыта из-за крупной аварии
1
Из-за отсутствия микросхем в Чехии произведут на 250 тысяч автомобилей меньше
17.10.2021 09:45 Экономика
Из-за отсутствия микросхем в Чехии произведут на 250 тысяч автомобилей меньше
1


Мобильная версия