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Санитарно-гигиеническая служба проведет в ноябре проверки по всей Чехии

Санитарно-гигиеническая служба проведет в ноябре проверки по всей Чехии

420on.cz 1
​Гигиенисты в Чехии планируют 4 и 6 ноября проверить соблюдение экстренных мер, принятых в связи с эпидемией COVID-19. Проверки будут проходить по всей стране, сообщила пресс-секретарь Минздрава Мартина Човбанова.
Санитарно-гигиеническая служба проведет в ноябре проверки по всей Чехии

Дата проверки была определена в понедельник на встрече главного гигиениста Павлы Сврчиновой с директором областной санитарно-гигиенической службы.

«Проверки запланированы на территории всей Чешской Республики на 4 и 6 ноября. В настоящее время мы не можем предоставить вам более подробную информацию», — сообщила Човбанова ČTK. Согласно недавнему заявлению Сврчиновой, с весны гигиенисты провели около 45 000 проверок соблюдения чрезвычайных мер, связанных с эпидемией коронавируса.

По информации ČTK, Сврчинова также обратилась в понедельник к региональным директорам с просьбой, чтобы гигиенисты накладывали более высокие штрафы за нарушение чрезвычайных мер.

Ранее Сврчинова заявила, что размер штрафов установлен законом, но не все региональные гигиенические станции привыкли налагать более высокие штрафы.

Темой встречи также была унификация порядка оформления карантина. Раньше некоторые региональные гигиенисты назначали карантин по телефону. Однако, согласно решению Высшего административного суда от конца августа, они могут сделать это только при наличии соответствующего письменного документа.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия штраф
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