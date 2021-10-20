19 октября в Чехии выявлено 3 246 новых случаев заболевания коронавирусом

​Во вторник в Чешской Республике было зарегистрировано 3 246 новых случаев инфицирования covid-19, что более чем вдвое больше, чем на предыдущей неделе. Правительство Чехии сегодня обсудит предложения Минздрава по ужесточению противоэпидемических мер.

Министр здравоохранения Адам Войтех предложит правительству, чтобы персонал ресторана проверял у посетителей сертификаты о вакцинации и результаты тестов на коронавирус. Министр также хочет возобновить обязательное ношение респираторов на рабочих местах, сказал он ČTK. Правительство обсудит 20 октябряь сокращение срока действия тестов на коронавирус и периода карантина (с 14 до 7 дней), если был получен отрицательный тест ПЦР. С декабря страховые компании перестанут оплачивать тесты на коронавирус, если они не назначены врачом или санитарно-гигиенической станцией. Исключение будет сделано только для детей младше 12 лет. Срок действия ПЦР теста по новым правилам будет составлять 72 часа, а антигенного — 24 часа.

В понедельник, 18 октября, в Чехии было выявлено более 2500 новых подтвержденных случаев коронавируса, что почти в два раза больше, чем неделю назад. «Несомненно, это значительный скачок. К сожалению, кажется, что мы переходим от реалистичного сценария к довольно рискованному», — сослался Войтех на модели развития эпидемии, подготовленные Институтом информации и статистики здравоохранения (ÚZIS). При негативном сценарии может быть до 4 000 новых заболевших в день и более 1200 госпитализировано. Войтех предполагает, что рост количества инфицированных продолжится в ближайшие дни.

По словам министра, правительство не хочет снова закрывать магазины или заведения сферы услуг, но могут быть введены режимные меры. Например, респираторы будут обязательны во всех помещениях. «Мы вернемся к ситуации весной, когда респираторы будут обязательными даже в рабочих коллективах, где сейчас этого нет», — сказал он. По его словам, количество вспышек на рабочих местах также увеличивается.

Пока неясно, будет ли это требование применяться также в школах во время обучения, где ученики и студенты сейчас не должны носить средства защиты органов дыхания. «Мы обсуждаем эту меру с Министерством образования, но окончательного мнения у нас нет», — добавил Войтех. Он напомнил, что в школах наблюдаются вспышки инфекции.

Источник: ceskenoviny.cz

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