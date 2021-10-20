Правительство Чехии утвердило новые противоэпидемические меры

Правительство Чехии сегодня одобрило ряд мер, которые должны замедлить распространение пандемии коронавируса в стране. С 25 октября респираторы станут обязательными во всех внутренних помещениях, в том числе на рабочих местах. С 1 ноября страховые компании перестанут оплачивать тесты на коронавирус, а сотрудники ресторанов обязаны будут проверять у посетителей сертификаты о вакцинации или результаты тестов на covid.

Министр здравоохранения Адам Войтех также заявил сегодня, что останется в министерстве до тех пор, пока это будет необходимо. По его словам, в этой ситуации ведомство не может остаться без руководства. Войтех должен был перейти в Министерство иностранных дел в качестве утвержденного посла в Финляндии с 1 ноября.

По словам Войтеха, эпидемия в последние дни развивается по рискованному сценарию. Во вторник было зарегистрировано 3246 новых случаев заболевания, что на 1739 больше, чем неделю назад, и является максимальным показателем с 20 апреля. Увеличивается и количество пациентов с covid-19 в больницах (сейчас их 620, из них 100 находятся в тяжелом состоянии).

Хотя количество новых случаев и госпитализаций растет, это число в несколько раз меньше, чем год назад. По данным министерства, в октябре прошлого года в больницах находились более 4000 человек, шестьсот из них — в тяжелом состоянии. По мнению экспертов, уменьшение количества госпитализированных из года в год связано с вакцинацией и высоким количеством переболевших людей.

Правительство утвердило сегодня, что с 1 ноября профилактические тесты на covid-19 будут покрываться за счет государственного медицинского страхования только для детей и молодых людей до 18 лет или тех, кто не может быть вакцинирован по состоянию здоровья. Тесты, назначенные врачом или гигиенистом, по-прежнему будут бесплатными. В то же время срок действия отрицательного теста на коронавирус сокращается. Для ПЦР — с семи дней до трех, для антигенного теста — с 72 до 24 часов. По словам Войтеха, цены на тесты останутся на прежнем уровне — 814 крон за тест ПЦР и 201 крона — за тест на антиген.

С понедельника, 25 октября, люди обязаны будут носить респираторы во всех внутренних помещениях, включая рабочие места. По словам Войтеха, исключение составят люди, которые сидят в офисе одни.

С 1 ноября персонал ресторана должен будет проверять у гостей сертификаты о вакцинации, подтверждение о болезни или тесты на коронавирус. Эта обязанность не распространяется на зоны Food court в торговых центрах.

Ослаблены карантинные меры для детей. С ноября дети до 12 лет не должны будут иметь отрицательный тест на коронавирус для посещения кружков, массовых мероприятий, бассейна и т.д. Сейчас от тестов были освобождены дети до 6 лет.

С понедельника, 25 октября, Министерство здравоохранения сокращает срок карантина, назначенный после контакта с инфицированным человеком. Вместо нынешних 14 дней, карантин составит 7 дней, если у человека отрицательный результат теста ПЦР.

Источник: ceskenoviny.cz