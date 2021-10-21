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Минздрав Чехии всё-таки решил провести тестирование в школах

Минздрав Чехии всё-таки решил провести тестирование в школах

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Министр здравоохранения Адам Войтех после переговоров с министром образования объявил, что детям в регионах с повышенным риском распространения covid-19 придется снова пройти тестирование в школах. Ношение респираторов в школах во время обучения пока отложили.
Минздрав Чехии всё-таки решил провести тестирование в школах

Войтех согласился с предложением министра образования Роберта Плаги о том, что тестирование на коронавирус будет проводиться в школах 1 и 8 ноября, однако только в тех регионах, где уровень заболеваемости превышает 300 случаев на 100 тысяч жителей.

Объявленные планы ввести обязательное ношение респираторов в классах для школьников старше 12 лет и студентов, против которых категорически выступал Роберт Плага, не будут реализованы. «Дети не будут носить респираторы в классе», — заявил Адам Войтех в социальной сети Twitter.

Однако вводится новое правило: непривитые учителя обязаны будут носить респиратор во время занятий. 

«Мы пытались вместе найти компромисс между защитой детей и их семей и комфортом обучения. Я рад, что мы его нашли», — добавил министр здравоохранения к объявленным мерам.

Некоторые пражские школы в связи с ухудшением эпидемической ситуации решили продолжить осенние каникулы и отменить обучение еще на два дня — 25 и 26 октября. Осенние каникулы в школах начнутся в среду, 27 октября, ученики вновь сядут за парты 1 ноября.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
школы коронавирус Чехия Прага Министерство здравоохранения Министерство образования
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