Перед центрами вакцинации в Праге вновь выстроились очереди

В центре вакцинации в пражском Ходове, куда люди могут приходить без регистрации, 22 октября было привито рекордное количество людей против covid-19. Большое количество людей пришло и в субботу. В центре уже выстроились очереди.

По официальным данным Минздрава, 22 октября было привито 29 836 человек, что в два раза больше, чем в прошлую пятницу. Однако окончательная цифра будет еще выше. Некоторые центры до сих пор отчитываются.

В центры вакцинации без регистрации выстроились очереди. Так, в Праге на Ходове были привиты за один день 1267 человек, на Главном вокзале — 320, в Брно — 501, в Остраве — 345. Еще 13 279 человек зарегистрировались на прививки.

Официальные данные показывают, что большинство из примерно 30 000 человек, вакцинированных в пятницу, получили третью бустерную дозу (17 227), которая предназначена специально для тех, кто был вакцинирован одним из первых. На вторую дозу пришло около 3,5 тысяч человек, первую прививку сделали более 9 тысяч человек.

С 18 октября в Чехии люди могут получить третью бустерную дозу через шесть месяцев после последней прививки. Раньше минимальный интервал составлял восемь месяцев. Таким образом, к концу октября более миллиона человек в стране будут иметь право на третью вакцинацию, а к концу года — 3,2 миллиона.

Источник: novinky.cz

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