Респираторы на работе: что меняется с 25 октября?

​Новая мера Министерства здравоохранения по борьбе с распространением covid-19 действует с понедельника. Во всех закрытых помещениях, в том числе на рабочих местах, люди должны носить респираторы. Однако возможны некоторые исключения.

Когда я в офисе не один, всегда ли мне нужно носить респиратор?

Нет. Это необходимо только в том случае, если вы находитесь на расстоянии менее 1,5 метров от коллег.

Достаточно ли обычной медицинской маски?

Нет. Новая мера требует 94-процентной эффективности фильтрации для защиты рта и носа, что соответствует стандартам FFP2 или KN 95. Наиболее распространенная медицинская маска не соответствует этому стандарту, некоторые наномаски — соответствуют.

Должен ли мой работодатель предоставлять мне средства защиты?

Да. До отмены мер работодатели обязаны предоставлять респираторы «в достаточном количестве на каждую смену». Министр здравоохранения Адам Войтех заявил, что санкции не будут вводиться в первые несколько дней, чтобы у крупных работодателей было время купить респираторы.

Респираторы не должны предоставляться работникам в режиме home office.

Есть ли другие исключения для определенных профессий?

Исключения также делаются для водителей общественного транспорта, когда они не находятся в прямом контакте с пассажиром, а также для сотрудников интегрированной спасательной системы, модераторов и актеров или судей и других участников судебного процесса.

Какие предусмотрены штрафы?

Соблюдение мер проверяют сотрудники полиции и гигиенисты. На месте могут наложить штраф до 10 тысяч крон, в административном производстве штрафы выше. В общественном транспорте до сих пор нарушителей штрафовали на суммы от 500 до 2000 крон. По закону штраф за отсутствие средств защиты дыхательных путей может составлять до 30 000 крон для физлиц и до 3 миллионов крон — для юридических лиц. В министерстве заявляют, что таких высоких штрафов на практике не будет.

С 25 октября можно сократить срок карантина после контакта с инфицированным человеком. Вместо нынешних 14 дней карантин прекращается через 7 дней, если получен отрицательный результат ПЦР.

С 1 ноября профилактические тесты на covid-19 будут оплачиваться государственным медицинским страхованием только для детей и молодых людей до 18 лет, а также для тех, кто не может быть вакцинирован.

Срок действия ПЦР-тестов сокращается с семи дней до трех, антигенных — с 72 до 24 часов.

С 1 ноября операторы ресторанов, баров и дискотек будут проверять у клиентов свидетельства о вакцинации, тестах или болезни. Самотесты также разрешены.

Источник: novinky.cz

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