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Тестирование на коронавирус будет проводиться в школах восьми регионов

Тестирование на коронавирус будет проводиться в школах восьми регионов

420on.cz 320
​Через неделю после осенних каникул ученики школ в восьми регионах Чехии пройдут тестирование на коронавирус. Это регионы, где уровень заболеваемости превышает 300 случаев на 100 тысяч населения.
Тестирование на коронавирус будет проводиться в школах восьми регионов

К наиболее пострадавшим районам относятся Прахатице, Ческе-Будеевице, Опава, Шумперк, Простейов, Острава-место, Брно-Венков и Карвина. В тестировании примут участие в общей сложности 165 000 учеников, сообщил в Twitter министр образования Роберт Плага.

Тестирование будет проходить после осенних каникул, 1 и 8 ноября. По словам министра здравоохранения Адама Войтеха, возможно, что список регионов будет расширен. 

«Наборы для тестирования уже направляются в учебные заведения. Начальные и средние школы в восьми округах, в которых министерство здравоохранения решило провести тестирование 1 и 8 ноября, получат их в ближайшие дни», — добавил Плага.

Правительство Чехии также решило, что респираторы обязаны будут носить в школах во время уроков непривитые учителя. «Исключением будут учителя детских садов и сотрудники детских групп», — сказал министр здравоохранения Адам Войтех после заседания правительства.

Кабмин сегодня направил в новую палату проект поправки к закону о пандемии, который вводит возможность штрафовать юридических лиц за несоблюдение противоэпидемических мер.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус Чехия школы дети Министерство здравоохранения Министерство образования правительство
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