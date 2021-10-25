Тестирование на коронавирус будет проводиться в школах восьми регионов

К наиболее пострадавшим районам относятся Прахатице, Ческе-Будеевице, Опава, Шумперк, Простейов, Острава-место, Брно-Венков и Карвина. В тестировании примут участие в общей сложности 165 000 учеников, сообщил в Twitter министр образования Роберт Плага.
Тестирование будет проходить после осенних каникул, 1 и 8 ноября. По словам министра здравоохранения Адама Войтеха, возможно, что список регионов будет расширен.
«Наборы для тестирования уже направляются в учебные заведения. Начальные и средние школы в восьми округах, в которых министерство здравоохранения решило провести тестирование 1 и 8 ноября, получат их в ближайшие дни», — добавил Плага.
Правительство Чехии также решило, что респираторы обязаны будут носить в школах во время уроков непривитые учителя. «Исключением будут учителя детских садов и сотрудники детских групп», — сказал министр здравоохранения Адам Войтех после заседания правительства.
Кабмин сегодня направил в новую палату проект поправки к закону о пандемии, который вводит возможность штрафовать юридических лиц за несоблюдение противоэпидемических мер.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz