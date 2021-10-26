Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.7
USD
22.14
RUB
0.32
UAH
0.84
Энциклопедия Карта Погода
02d 12 °C
Минздрав: коронавирус становится эпидемией для непривитых

Минздрав: коронавирус становится эпидемией для непривитых

420on.cz 923
Министр здравоохранения Адам Войтех считает, что эпидемическая ситуация в Чехии в ближайшие две недели ухудшится. Сейчас ежедневные приросты инфицированных в два раза превышают показатели, которые были зафиксированы неделю назад.
Минздрав: коронавирус становится эпидемией для непривитых

«В настоящее время эпидемическая ситуация развивается по рискованному сценарию. Это видно по всем показателям», — сказал министр.

«Эпидемия превращается в эпидемию непривитых. Большинство вновь выявленных случаев заболевания — это непривитые люди, большинство госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии это также невакцинированные люди», — заключил министр.

По его словам, средний возраст госпитализированных составляет около 60 лет.

Сценарий риска, опубликованный неделю назад, предполагал, что в этот понедельник в Чешской Республике будет около 4000 инфицированных. Статистика Минздрава за 25 октября сообщает о 4262 новых случаев заболевания. В больницах сейчас находятся свыше 1000 человек.

В понедельник Войтех заявил, ссылаясь на прогнозы IHIS, что в ближайшие две недели эпидемическая ситуация ухудшится. По его словам, ситуация может измениться в лучшую сторону через пять-шесть недель. Остановить распространение болезни может более высокий охват вакцинацией. Сейчас среди людей старше 12 лет вакцинированы 66% и этого недостаточно для того, чтобы остановить эпидемию.

Правительство принимает дальнейшие меры против распространения коронавируса, основная цель — мотивировать население к вакцинации. С ноября профилактические тесты на коронавирус будут бесплатными только для детей и для тех, кто не может сделать прививку по состоянию здоровья.

Источник: seznamzpravy.cz

 

Рассказать всем:
Темы
коронавирус статистика Чехия Министерство здравоохранения
Читайте
по теме 
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 26.10.21
26.10.2021 08:00 Общество
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 26.10.21
296661
Правительство Чехии отменило самоизоляцию для непривитых туристов
25.10.2021 18:32 Общество
Правительство Чехии отменило самоизоляцию для непривитых туристов
2363
Тестирование на коронавирус будет проводиться в школах восьми регионов
25.10.2021 16:22 Коронавирус
Тестирование на коронавирус будет проводиться в школах восьми регионов
674
Респираторы на работе: что меняется с 25 октября?
25.10.2021 09:01 Коронавирус
Респираторы на работе: что меняется с 25 октября?
3041
Последние новости:
26
октября
Участок «красной» ветки пражского метро закроют на четыре дня
26.10.2021 12:58 Общество
Участок «красной» ветки пражского метро закроют на четыре дня
63
В Чехии полиция задержала членов ОПГ, подозреваемых в вымогательстве
26.10.2021 08:44 Общество
В Чехии полиция задержала членов ОПГ, подозреваемых в вымогательстве
822
25
октября
Каждый восьмой сотрудник в Чехии на работе просматривает сайты для взрослых
25.10.2021 21:10 Общество
Каждый восьмой сотрудник в Чехии на работе просматривает сайты для взрослых
849
Правительство Чехии отменило самоизоляцию для непривитых туристов
25.10.2021 18:32 Общество
Правительство Чехии отменило самоизоляцию для непривитых туристов
2363
Тестирование на коронавирус будет проводиться в школах восьми регионов
25.10.2021 16:22 Коронавирус
Тестирование на коронавирус будет проводиться в школах восьми регионов
674
В чешских вузах увеличивается количество российских студентов
25.10.2021 15:19 Общество
В чешских вузах увеличивается количество российских студентов
1519
28 октября в Чехии будут закрыты крупные магазины
25.10.2021 12:13 Экономика
28 октября в Чехии будут закрыты крупные магазины
4059
Halloween 31 октября можно будет отпраздновать в пражском Карлине
25.10.2021 10:20 Культура
Halloween 31 октября можно будет отпраздновать в пражском Карлине
1309
Респираторы на работе: что меняется с 25 октября?
25.10.2021 09:01 Коронавирус
Респираторы на работе: что меняется с 25 октября?
3041
24
октября
Чехи потратят в этом году на подарки в Интернете не менее 77 миллиардов крон
24.10.2021 21:08 Экономика
Чехи потратят в этом году на подарки в Интернете не менее 77 миллиардов крон
655


Мобильная версия