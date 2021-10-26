Минздрав: коронавирус становится эпидемией для непривитых

Министр здравоохранения Адам Войтех считает, что эпидемическая ситуация в Чехии в ближайшие две недели ухудшится. Сейчас ежедневные приросты инфицированных в два раза превышают показатели, которые были зафиксированы неделю назад.

«В настоящее время эпидемическая ситуация развивается по рискованному сценарию. Это видно по всем показателям», — сказал министр.

«Эпидемия превращается в эпидемию непривитых. Большинство вновь выявленных случаев заболевания — это непривитые люди, большинство госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии это также невакцинированные люди», — заключил министр.

По его словам, средний возраст госпитализированных составляет около 60 лет.

Сценарий риска, опубликованный неделю назад, предполагал, что в этот понедельник в Чешской Республике будет около 4000 инфицированных. Статистика Минздрава за 25 октября сообщает о 4262 новых случаев заболевания. В больницах сейчас находятся свыше 1000 человек.

В понедельник Войтех заявил, ссылаясь на прогнозы IHIS, что в ближайшие две недели эпидемическая ситуация ухудшится. По его словам, ситуация может измениться в лучшую сторону через пять-шесть недель. Остановить распространение болезни может более высокий охват вакцинацией. Сейчас среди людей старше 12 лет вакцинированы 66% и этого недостаточно для того, чтобы остановить эпидемию.

Правительство принимает дальнейшие меры против распространения коронавируса, основная цель — мотивировать население к вакцинации. С ноября профилактические тесты на коронавирус будут бесплатными только для детей и для тех, кто не может сделать прививку по состоянию здоровья.

Источник: seznamzpravy.cz



