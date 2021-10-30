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С 1 ноября непривитым будет сложнее вернуться в Чехию из Дании, Исландии, Норвегии и Лихтенштейна

С 1 ноября непривитым будет сложнее вернуться в Чехию из Дании, Исландии, Норвегии и Лихтенштейна

420on.cz 232
​С понедельника Исландия, Норвегия и Лихтенштейн станут красными на интерактивной карте для путешественников, что указывает на высокий риск заражения коронавирусом. Об этом сообщает Минздрав Чехии.
С 1 ноября непривитым будет сложнее вернуться в Чехию из Дании, Исландии, Норвегии и Лихтенштейна

На основании данных Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Министерство здравоохранения еженедельно обновляет список стран в соответствии со степенью риска заболевания. 

Регионы с низким риском заражения в Европе будут включать Италию, Мальту, Испанию, Ватикан и Канарские острова, а также Мадейру. 

В оранжевую категорию войдут Андорра, Франция, Кипр, Монако, Португалия, Сан-Марино, Швеция, Швейцария, Балеарские острова и Азорские острова.

При возвращении из стран, отмеченных зеленым и оранжевым цветом, пассажиры должны заполнить анкету прибытия и пройти тестирование перед въездом в Чешскую Республику или пройти тест на антиген или ПЦР не позднее, чем через пять дней после прибытия.

Список красных стран с высоким риском заражения будет включать в себя Бельгию, Данию, Финляндию, Исландию, Лихтенштейн, Люксембург, Венгрию, Германию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Австрию и Грецию.

Болгария, Хорватия, Ирландия и Словакия перейдут в темно-красную категорию, указывающую на очень высокий уровень риска. В этом списке также Эстония, Литва, Латвия, Румыния и Словения и другие страны за пределами ЕС.

При возвращении из страны с высоким или очень высоким уровнем риска обязательный тест ПЦР в Чехии проводится не ранее пятого, но не позднее 14-го дня после прибытия. Находиться в самоизоляции не нужно, однако до получения результата теста человек должен носить респиратор.

Перед возвращением тест требуется только в том случае, если человек пользуется общественным транспортом. Также необходимо заполнить анкету прибытия.

Указанные выше условия не распространяются на лиц, прошедших полную вакцинацию или перенесших covid-19 в течение последних 180 дней. Однако остается обязательство заполнить анкету прибытия.

Источник:  ceskenoviny.cz

 

 

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Темы
коронавирус Чехия туристы Министерство здравоохранения Туризм путешествие вакцинация прививки
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