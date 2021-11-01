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Карантинные меры: что изменится с 1 ноября?

Карантинные меры: что изменится с 1 ноября?

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С понедельника, 1 ноября, правительство Чехии ужесточило карантинные меры по борьбе с эпидемией коронавируса. Страховые компании перестанут оплачивать профилактические тесты на коронавирус всем желающим, а срок действия тестов будет сокращен. Сотрудники ресторанов обязаны будут проверять у посетителей сертификаты о вакцинации или результаты тестов. Приводим полный список изменений.
Карантинные меры: что изменится с 1 ноября?

Страховые компании больше не будут оплачивать профилактические тесты на коронавирус. Исключение будет сделано для детей и подростков до 18 лет, а также тем, кто не может сделать прививку по состоянию здоровья. По-прежнему бесплатными останутся тесты, назначенные врачом или санитарно-гигиенической станцией. Стоимость ПЦР теста составит 814 крон, теста на антиген — 201 крону. Срок действия тестов сократится. ПЦР тест будет действителен три дня (вместо семи), антиген — сутки (вместо 72 часов).

С 1 ноября детям до 12 лет не нужно предъявлять никаких документов для посещения массовых мероприятий, ресторанов, театров, детских кружков или бассейна. Ранее это правило распространялось только на детей младше 6 лет.

Сотрудники заведений общественного питания обязаны будут проверять у посетителей наличие сертификата о вакцинации, подтверждение о болезни или отрицательный тест на коронавирус. Если сертификат недействителен, ресторан имеет право не обслуживать этого посетителя. Это правило не распространяется на рестораны в торговых центрах и на тех, кто берет еду с собой.

В школах в восьми регионах Чехии, где уровень заболеваемости превышает 300 случаев на 100 тысяч населения, будет организовано комплексное тестирование учеников. Это регионы Ческе-Будейовице, Острава-место, Простеев, Прахатице, Брно-Венков, Пршеров, Опава и Карвина. Непривитые учителя должны будут носить респираторы во время уроков. Исключение составляют воспитатели детских садов и сотрудники детских коллективов. 

Источник: novinky.cz

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Темы
рестораны Чехия коронавирус Министерство здравоохранения школы дети
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