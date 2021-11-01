Тестирование в школах будет распространено на другие регионы, включая Прагу

Обязательное тестирование непривитых школьников на коронавирус на следующей неделе будет проведено в 23 регионах (ранее их было только 8). Тестирование будет охватывать в том числе Прагу и Оломоуц — такое решение было принято 1 ноября на заседании правительства.

Пожарные доставят в школы в общей сложности 575 тысяч тестов. Ранее предполагалось, что тестирование будет проходить только в 8 регионах, где количество новых случаев заболевания превышает 300 на 100 тысяч жителей за последние семь дней. Однако за неделю эпидемическая ситуация ухудшилась и в других районах Чехии, поэтому сипсок регионов будет расширен.

«Правительство одобрило мое предложение о проведении профилактического тестирования на следующей неделе в школах и других районах, где заболеваемость превысила установленный лимит в 300 инфицированных на 100 тысяч. населения», — написал министр здравоохранения Адам Войтех в Twitter.

Где будет проходить тестирование в школах: Прага, Бероун, Колин, Прага Запад, Прага Восток, Страконице, Чешский Крумлов, Домажлице, Клатовы, Пльзень, Рокицаны, Лоуны, Оломоуц, Шумперк, Йиглава, Бланско, Брно, Вышков, Фридек-Мистек, Новый Йичин, Кромержиж, Всетин и Злин.

Источник: novinky.cz