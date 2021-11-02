Минздрав Чехии прекратил работу мобильного приложения eRouška

​Мобильное приложение eRouška, предупреждающее пользователя о возможном контакте с зараженным коронавирусом человеком, прекращает свою работу. Минздрав указывает, что отслеживание контактов больше не является единственным средством борьбы с эпидемией.

За время своего существования eRouška предупредила о контакте с инфицированным более 400 000 пользователей. Минздрав решил приостановить работу eRouška с конца октября. «Мы благодарим всех, кто воспользовался приложением — а это 1,7 миллиона человек — и тем самым помог защитить свое окружение», — говорится на сайте eRouška.

На момент завершения работы приложение было активным для 500 тысяч пользователей. Однако только единицы или десятки пользователей ежедневно вводили информацию о заражении.

«Основная причина, вероятно, в том, что значительная часть пользователей eRouška (технологически грамотных пользователей, заинтересованных в помощи в защите общественного здоровья) уже вакцинирована», — говорится на сайте.

«Помимо территориальных мер и вакцинации, у нас также есть другие технические инструменты, подходящие для текущей ситуации, такие как сертификаты O-T-N (вакцинация, анализы, перенесенные болезни) и приложения Dot и ČTečka», — отмечают создатели eRouška.

Приложение работало так, что при положительном тесте на коронавирус человек получал уникальный код, который при вводе в приложение позволял отправлять предупреждения на все устройства, обнаруженные мобильным телефоном поблизости. Приложение не хранило личные данные, а только записывало время, расстояние и анонимный идентификатор.

Собранные данные о встречах с опасными контактами будут автоматически удалены с телефона в течение двух недель после выключения приложения или деактивации функции уведомления о контактах. Пользователи также могут удалять данные с телефона вручную.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: