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Количество вакцинированных пациентов в чешских больницах увеличивается

Количество вакцинированных пациентов в чешских больницах увеличивается

420on.cz 1274
Во вторник 242 человека с covid-19 были госпитализированы, 128 из них были привиты. За последнюю неделю уже во второй раз количество привитых пациентов, поступивших в больницы, превысило число непривитых.
Количество вакцинированных пациентов в чешских больницах увеличивается

Однако, по словам иммунолога Вацлава Горжейши, это нельзя рассматривать как неэффективность вакцины, потому что в целом вакцинированных людей в стране больше, чем непривитых. По его словам, в будущем привитых пациентов в больницах будет большинство, но это не аргумент в пользу того, что вакцины не действуют, а наоборот.

Из 242 госпитализированных во вторник 128 сделали прививки, а 114 — нет.

«Люди, которые поступают в больницы, в 90% относятся к группе риска, особенно пожилые пациенты. Это как непривитые, так и привитые люди, у которых ослаб иммунитет ослаб или прививка не совсем сработала», — отметил Горжейши. По его словам, в группу риска входят около 2,5 млн человек, где охват вакцинацией составляет около 90%.

По его словам, важно сравнивать одинаково большие группы людей, одна из которых — привита, а другая — нет. В Чешской Республике охват вакцинацией составляет около 70%: более 6,1 миллиона человек из 10,7 миллиона завершили вакцинацию.

Медицинские данные показывают, что большинство госпитализированных людей, особенно находящихся в тяжелом состоянии, — это пожилые люди, которые часто страдают рядом сопутствующих заболеваний. Они были одними из первых, кого вакцинировали в начале года. Исчезающий эффект вакцины может быть одной из причин их текущей госпитализации.

«В группах риска, то есть у пожилых людей, иммунная система обычно ослабевает, а эффективность вакцин немного ниже. Это один из факторов. Во-вторых, у всех время, прошедшее с момента приема второй дозы, постепенно сокращается. Может показаться, что защита мала или недостаточна, кто-то может сказать: «Вот видите, вакцины не работают», но это неправда», — сказал Горжейши.

Как и любая другая вакцина, прививки не на 100% эффективны против коронавируса. Эффективность большинства вакцин против covid составляет около 90% и в первую очередь защищает не от инфекции, которая возможна даже после вакцинации, а в основном от риска тяжелой формы covid.

Однако Горжейши отметил, что скорость снижения защиты после вакцинации «немного разочаровала». Единственное решение — это ревакцинация третьей дозой, считает он.

Удивлен и глава Чешского общества вакцинологов Роман Хлибек: «Через шесть месяцев после второй дозы защита резко снижается, этого я тоже не ожидал. Я думал, что этот период будет не меньше года», — признался он.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия статистика прививки Болезни Больницы вакцинация
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