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На крупные массовые мероприятия вход для непривитых будет возможен только с тестом ПЦР

На крупные массовые мероприятия вход для непривитых будет возможен только с тестом ПЦР

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​Главный гигиенист Павла Сврчинова заявила, что предложит правительству ужесточить меры для проведения массовых мероприятий и при посещении лыжных курортов. Для мероприятий с численностью участников свыше 1000 человек для непривитых обязательны будут тесты ПЦР. Результаты антигенных тестов приниматься не будут.
На крупные массовые мероприятия вход для непривитых будет возможен только с тестом ПЦР

Покупая билеты на горнолыжных курортах, кассиры должны будут проверять наличие сертификата о вакцинации, справку о том, что человек переболел коронавирусом, или результат ПЦР теста.

Изменения вступят в силу с 22 ноября. Дальнейшее ужесточение карантинных мер может произойти через 14 дней.

Сврчинова заявила, что локдаун в стране не планируется, пока не будет введено чрезвычайное положение. По ее мнению, на Рождество в таких мерах нет необходимости.

По словам министра здравоохранения Чехии Адама Войтеха, все согласны с решающей ролью вакцинации против covid. «Мы согласились с тем, что ситуация плохая и серьезная», — признал министр, подчеркнув, что положительный эффект вакцинации имеет фундаментальное значение и предотвращает перегрузку больниц. Пока массового сокращения запланированных операций в больницах нет.

«Если бы мы вакцинировали 90% населения, мы бы госпитализировали пятую часть людей», — сказал министр.

Войтех обратился к пожилым людям и другим пациентам из групп риска с призывом сделать третью прививку. Он также попросил людей соблюдать карантинные меры — носить респираторы и предъявлять подтверждение о безинфекционности в ресторанах. Он попросил предпринимателей разрешить сотрудникам работать из дома.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия коронавирус Министерство здравоохранения прививки вакцинация
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