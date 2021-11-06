С 5 ноября непривитым будет сложнее вернуться в Чехию из Швеции, Швейцарии, Кипра и Сан-Марино

​С 5 ноября швеция, Швейцария, Кипр и Сан-Марино будут красными на так называемой карте путешественника, что указывает на высокий риск заражения коронавирусом. Об этом сообщается в сегодняшнем пресс-релизе Минздрава.

Изменения будут и в других странах, но они не повлияют на режим по прибытии в Чехию.

На основании данных Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Министерство здравоохранения еженедельно обновляет список стран в соответствии со степенью риска заболевания.

Регионы с низким риском заражения в Европе будут включать Мальту, Испанию, Ватикан, а также Канарские и Балеарские острова. Из неевропейских стран, Аргентины, Австралии, Бахрейна, Гонконга, Чили, Южной Кореи, Иордании, Канады, Катара, Колумбии, Кувейта, Макао, Намибии, Новой Зеландии, Перу, Руанды, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Тайваня и Уругвай.

В оранжевую категорию попадут Андорра, Франция, Италия, Монако, Португалия, а также Азорские острова и Мадейра.

Для стран, отмеченных зеленым и оранжевым цветом, пассажиры должны заполнить анкету прибытия и пройти тестирование перед въездом в Чешскую Республику или пройти тест на антиген или ПЦР не позднее, чем через пять дней после прибытия.

Красные зоны с высоким риском заражения будут включать Данию, Финляндию, Исландию, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Венгрию, Германию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Грецию, Сан-Марино, Швецию и Швейцарию.

Бельгия и Австрия теперь будут включены в темно-красную категорию, указывающую на очень высокий уровень риска, вместе с Болгарией, Эстонией, Хорватией, Ирландией, Литвой, Латвией, Румынией, Словакией и Словенией и другими третьими странами за пределами ЕС.

При возвращении из страны с высоким или очень высоким уровнем риска обязательный тест ПЦР в Чехии проводится не ранее пятого, но не позднее 14-го дня после прибытия. Самоизоляция не требуется, но человек должен носить респиратор вне дома до получения результата теста. Перед въездом в Чехию тест требуется только в том случае, если человек пользуется общественным транспортом. Также необходимо заполнить форму анкету прибытия.

Тесты не нужно делать людям, прошедшим двухнедельную вакцинацию или перенесшим covid-19 в течение последних 180 дней. Однако остается обязательство заполнить анкету прибытия.

Источник: ceskenoviny.cz

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