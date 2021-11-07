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8 ноября в регионах Чехии продолжится массовое тестирование учеников школ на коронавирус

8 ноября в регионах Чехии продолжится массовое тестирование учеников школ на коронавирус

420on.cz 220
В понедельник, 8 ноября, непривитые дети должны будут пройти тесты на covid-19 в школах 31 региона. Второй этап тестирования запланирован на 15 ноября, в нем примут участие школы 23 регионов.
8 ноября в регионах Чехии продолжится массовое тестирование учеников школ на коронавирус

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Даниэль Кёппл. Эпидемическая ситуация ухудшается — к 6 ноября 61 район в Чехии уже превысил лимит в 300 новых случаев на 100 000 жителей в неделю, установленный Минздравом. Однако другие школы, кроме уже обозначенных в списке, не будут проводить тестирование.

После 15 ноября Минздрав не планирует продолжать антигенное тестирование школьников и студентов. По словам заместителя министра здравоохранения Мартины Козиар Вашаковой, эти тесты часто не выявляют бессимптомные инфекции, переносчиками которых обычно являются дети. Министр здравоохранения Адам Войтех заявил на неделе, что лучше протестировать всю школу во время вспышки заболевания, например, методом ПЦР на основании решении гигиенистов. В следующий период гигиенисты хотят проверять в основном школьников с симптомами. 

1 ноября дети в школах на covid-19 прошли тестирование в районах Ческе-Будеевице, Острава-место, Простеев, Прахатице, Брно-Венков, Пршеров, Опава и Карвина. В следующий понедельник здесь повторят тестирование и будут добавлены еще 23 района. Это Прага и районы Бероун, Колин, Прага-запад, Прага-Выход, Страконице, Чески-Крумлов, Домажлице, Клатовы, Пльзень-место, Рокицаны, Лоуны, Оломоуц, Шумперк, Йиглава-Бланско, Вышков, Фридек-Мистек, Новый Йичин, Кромержиж, Всетин и Злин. Последний раунд локального тестирования состоится 15 ноября.

Министерство еще не опубликовало полные результаты тестирования в понедельник, 1 ноября. Результаты подтверждающих тестов ПЦР еще не готовы, сказал Кеппл.

Источник: ceskenoviny.cz

 

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Темы
коронавирус школы Министерство здравоохранения
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