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Первая волна тестирования в школах: инфицированных было 0,6%

Первая волна тестирования в школах: инфицированных было 0,6%

420on.cz 445
​Первая волна тестирования непривитых школьников и студентов на covid-19 выявила 699 ​​случаев заражения. Доля положительных тестов составила 0,6%.
Первая волна тестирования в школах: инфицированных было 0,6%

Об этом сегодня объявило Министерство здравоохранения Чехии. 1 ноября тестирование проводилось в школах в районах Ческе-Будейовице, Острава-место, Простеёв, Прахатице, Брно-Венков, Пршеров, Опава и Карвина. В общей сложности прошли тестирование 121 000 школьников и студентов. 

В первом этапе тестирования непривитых школьников и студентов приняли участие 553 начальных и 151 общеобразовательная школа. Больше всего положительных тестов было обнаружено в гимназиях, где больше социальных контактов.

Наибольшая доля положительных тестов среди учеников начальной школы была в районах Пршеров, Простеёв и Брно-Венков. Меньше всего инфицированных школьников было в регионах Ческе-Будейовице и Прахатице.

В понедельник, 8 ноября, непривитые дети прошли тесты на covid-19 в школах 31 региона, где количество новых случаев заболевания превышает 300 на 100 тысяч жителей. Второй этап тестирования запланирован на 15 ноября, в нем примут участие школы 23 регионов. В целом, тесты должны сдать около 765 000 детей, то есть примерно половина учеников начальной и средней школы в Чешской Республике.

После 15 ноября Минздрав не планирует продолжать антигенное тестирование школьников и студентов. По словам заместителя министра здравоохранения Мартины Козиар Вашаковой, эти тесты часто не выявляют бессимптомные инфекции, переносчиками которых обычно являются дети. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
коронавирус школы дети Чехия Министерство здравоохранения
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