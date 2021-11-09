В Чехии 8 ноября выявлено 9 253 инфицированных COVID-19

В понедельник, 8 ноября, в Чехии было выявлено 9 253 новых случая заболевания COVID-19. Правительство завтра планирует объявить об ужесточении карантинных мер.

В больницах сейчас проходят лечение 3114 человек — это самый большой показатель с конца апреля этого года. 440 из них находятся в тяжелом состоянии.

С момента начала эпидемии в марте прошлого года более 1,8 миллиона человек в Чехии были инфицированы новым типом коронавируса. 31 173 заболевших умерли.

Одна из важнейших статистических данных — это количество госпитализированных и количество пациентов в тяжелом состоянии. Поскольку эти цифры быстро растут, система здравоохранения может быть перегружена. В Чехии количество больничных коек на душу населения выше среднего по ЕС. По данным Евростата, в стране 411 коек на 100 000 жителей, в то время как в среднем по ЕС — 372,2.

За последние семь дней в Чешской Республике на 100 000 жителей приходится 514 инфицированных. Наихудшая эпидемическая ситуация по-прежнему сохраняется в Моравии, Силезии и :жной Чехии.

Правительство Чехии рассматривает очередной этап ужесточения карантинных мер. Какие именно — будет объявлено 10 ноября.

Источник: seznamzpravy.cz

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