Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.26
USD
21.77
RUB
0.31
UAH
0.84
Энциклопедия Карта Погода
04d 8 °C
В Чехии 8 ноября выявлено 9 253 инфицированных COVID-19

В Чехии 8 ноября выявлено 9 253 инфицированных COVID-19

420on.cz 216
В понедельник, 8 ноября, в Чехии было выявлено 9 253 новых случая заболевания COVID-19. Правительство завтра планирует объявить об ужесточении карантинных мер.
В Чехии 8 ноября выявлено 9 253 инфицированных COVID-19

В больницах сейчас проходят лечение 3114 человек — это самый большой показатель с конца апреля этого года. 440 из них находятся в тяжелом состоянии. 

С момента начала эпидемии в марте прошлого года более 1,8 миллиона человек в Чехии были инфицированы новым типом коронавируса. 31 173 заболевших умерли.

Одна из важнейших статистических данных — это количество госпитализированных и количество пациентов в тяжелом состоянии. Поскольку эти цифры быстро растут, система здравоохранения может быть перегружена. В Чехии количество больничных коек на душу населения выше среднего по ЕС. По данным Евростата, в стране 411 коек на 100 000 жителей, в то время как в среднем по ЕС — 372,2.

За последние семь дней в Чешской Республике на 100 000 жителей приходится 514 инфицированных. Наихудшая эпидемическая ситуация по-прежнему сохраняется в Моравии, Силезии и :жной Чехии.

Правительство Чехии рассматривает очередной этап ужесточения карантинных мер. Какие именно — будет объявлено 10 ноября.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
Чехия коронавирус статистика
Читайте
по теме 
В Чехии не хватает строительных материалов и рабочих
09.11.2021 09:51 Экономика
В Чехии не хватает строительных материалов и рабочих
31
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 9.11.21
09.11.2021 08:00 Общество
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 9.11.21
317532
Первая волна тестирования в школах: инфицированных было 0,6%
08.11.2021 19:24 Коронавирус
Первая волна тестирования в школах: инфицированных было 0,6%
814
В Чехии появятся два новых национальных парка
08.11.2021 16:07 Общество
В Чехии появятся два новых национальных парка
1536
Последние новости:
09
ноября
В Чехии не хватает строительных материалов и рабочих
09.11.2021 09:51 Экономика
В Чехии не хватает строительных материалов и рабочих
31
08
ноября
Первая волна тестирования в школах: инфицированных было 0,6%
08.11.2021 19:24 Коронавирус
Первая волна тестирования в школах: инфицированных было 0,6%
814
В Чехии появятся два новых национальных парка
08.11.2021 16:07 Общество
В Чехии появятся два новых национальных парка
1536
Пражская полиция расследует кражу собаки, которая спустя четыре дня была найдена раненой
08.11.2021 12:16 Общество
Пражская полиция расследует кражу собаки, которая спустя четыре дня была найдена раненой
1200
Уровень безработицы в Чехии в октябре снизился до 3,4%
08.11.2021 11:04 Экономика
Уровень безработицы в Чехии в октябре снизился до 3,4%
548
В Праге пройдет Неделя украинского кино
08.11.2021 09:50 Культура
В Праге пройдет Неделя украинского кино
1212
Полиции не понравилась видеозапись Бабиша во время движения по автотрассе D1
08.11.2021 08:41 Общество
Полиции не понравилась видеозапись Бабиша во время движения по автотрассе D1
4105
07
ноября
Пражский театр представил пьесу об отравлении Александра Литвиненко
07.11.2021 21:22 Культура
Пражский театр представил пьесу об отравлении Александра Литвиненко
714
8 ноября в регионах Чехии продолжится массовое тестирование учеников школ на коронавирус
07.11.2021 19:25 Коронавирус
8 ноября в регионах Чехии продолжится массовое тестирование учеников школ на коронавирус
833
В октябре инфляция в Чехии составит около 5,7%
07.11.2021 11:32 Экономика
В октябре инфляция в Чехии составит около 5,7%
1576


Мобильная версия