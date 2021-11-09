«Немедленно прекратите эту отвратительную кампанию» — написал ректор ČVUT главе Минздрава о пропаганде вакцинации

Ректор Чешского технического университета в Праге (ČVUT) Войтех Петрачек написал открытое письмо министру здравоохранения Адаму Войтеху, в котором призвал его немедленно прекратить кампанию в поддержку вакцинации против covid-19. По словам Петрачека, кампания агрессивна, отвратительна и неэтична.

«Каждый из нас, у кого есть сочувствие, будет страдать, глядя на жестокие изображения пациентов в ARO, независимо от того, на кого нацелена ваша кампания, на того, кто уже давно привит или это видит маленький ребенок. У многих это вызывает стресс или депрессию. Эта кампания принесет вред и не будет служить мотивацией к вакцинации», — пишет Петрачек в открытом письме.

По его словам, реальные фотографии пациентов, попавших в больницы из-за коронавируса, вызывают напряженность в обществе и страх перед СМИ.

Действующий премьер-министр Андрей Бабиш на этой неделе заявил, что новая кампания в поддержку вакцинации будет шокирующей.

По словам ректора ČVUT, Министерству здравоохранения лучше подумать о том, какую помощь предложить противникам вакцинации, например, в виде оплаты теста на антитела.

«Вы знаете, что те из нас, кто пострадал от этой болезни, лучше защищены от тяжелого течения заболевания и госпитализации, чем вакцинированные. Многие могут опасаться вакцинации, потому что боятся реакции на высокий уровень антител», — пишет ректор, призывая немедленно прекратить кампанию.

Минздрав отобрал 12 из нескольких сотен изображений, которые будут использованы в кампании. Фотографии будут сопровождаться текстами, относящимися к наиболее частым заявлениям противников вакцинации, со ссылкой на дезинформацию и особую «правду». Кампания будет проходить в печати, онлайн-СМИ и социальных сетях.

Источник: novinky.cz

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