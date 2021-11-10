Правительство Чехии ужесточит карантинные меры

Правительство обсудило новые меры по борьбе с коронавирусом. В частности, Минздрав решил, что будет оплачивать вакцинацию иностранцам, которые легально находятся в Чехии.

«С 15 ноября каждый сотрудник стационара, который не был вакцинирован, будет проходить обязательное тестирование. Иными словами, любой, кто контактирует с пациентами и не привит, должен будет проходить тестирование каждые 7 дней, начиная с понедельника», — заявил министр здравоохранения Адам Войтех.

Обязательное ношение средств защиты органов дыхания будет введено в университетах во время занятий. «Это требование будет применяться там, где будет не менее 50 студентов в одном месте», — добавил Войтех.

Новые меры предусматривают, что иностранцам, которые долгое время проживали в Чехии на законных основаниях, будет оплачиваться вакцинация от коронавируса из бюджета Министерства здравоохранения.

Но могут потребоваться дальнейшие меры. «Ситуация не очень хорошая. Мы вновь призываем всех граждан пройти вакцинацию. Завтра утром я созову Правительственный совет по рискам для здоровья, чтобы обсудить дальнейшие предложения. Правительство примет решение по ним в пятницу», — сказал премьер-министр Андрей Бабиш в среду.

«Локдаун невозможен без чрезвычайного положения в стране. Единственное решение — вакцинация», — добавил Войтех.

В Чехии 9 ноября было выявлено 14 539 новых случаев заболевания коронавирусом. 70,8% инфицированных не были вакцинированы, а 27,1% заразились после двух прививок, следует из данных Института информации и статистики здравоохранения (IHIS). У людей старше 65 лет, которые входят в группу риска, инфекция была подтверждена во вторник в 1 344 случаях, что составляет около 9% всех новых случаев. Невакцинированные в этой возрастной группе составляют примерно треть.

Средний показатель заболеваемости по стране сейчас составляет 558 случаев на 100 тысяч населения за последние семь дней. Однако в Оломоуцком крае эта цифра приближается к 883 случаям, в Моравско-Силезском крае — на уровне 727 случаев, а в Южно-Моравском крае — 723 случая на 100 тысяч жителей.

В больницах находится 3295 пациентов, из них 462 находятся в тяжелом состоянии.

Источник: novinky.cz

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