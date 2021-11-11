Непривитых людей в Чехии, возможно, не будут пускать в рестораны

Правительственный совет по рискам здоровью так отреагировал на то, что осенняя волна коронавируса за последние дни преодолела даже самые рискованные сценарии.
На утреннем заседании совета эксперты пришли к выводу, что правительству следует существенно ужесточить карантинные меры в ноябре и начале декабря.
Правительственный совет по здравоохранению — постоянно действующий консультативный орган при правительстве. Он был создан из-за эпидемии covid-19.
Эксперты приводят в пример Австрию, где с декабря только привитые люди или переболевшие covid-19 могут посещать рестораны и массовые мероприятия. Это означает, что результат теста на covid не будет признаваться в качестве доказательства отсутствия инфекции.
Правительство Чехии уточнит, в каких именно случаях тесты больше не будут применяться. Однако дискуссия показала, что кроме гостиниц и объектов размещения эта мера будет приниматься везде. Также решается, будет ли эта мера применяться с 29 ноября или с 1 декабря.
Совет отклонил предложение об обязательной вакцинации, хотя такая инициатива активно обсуждалась Премьер-министр Андрей Бабиш был и ранее против того, чтобы сделать вакцинацию обязательной для некоторых групп населения.
«Мы вновь повторяем, что людям надо вакцинироваться. Мы начали кампанию, кадры ужасающие, но вакцинация — единственный способ снизить риск заражения», — сказал Бабиш.
Источник: seznamzpravy.cz
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