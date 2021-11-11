Непривитых людей в Чехии, возможно, не будут пускать в рестораны

В среду, 10 ноября, в Чешской Республике зарегистрировано более 13 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Эксперты и правительство планируют ужесточить карантинные меры. Не исключено, что непривитых людей не будут пускать на массовые мероприятия и в рестораны. Официально о новых мерах будет объявлено 12 ноября.

Правительственный совет по рискам здоровью так отреагировал на то, что осенняя волна коронавируса за последние дни преодолела даже самые рискованные сценарии.

На утреннем заседании совета эксперты пришли к выводу, что правительству следует существенно ужесточить карантинные меры в ноябре и начале декабря.

Правительственный совет по здравоохранению — постоянно действующий консультативный орган при правительстве. Он был создан из-за эпидемии covid-19.

Эксперты приводят в пример Австрию, где с декабря только привитые люди или переболевшие covid-19 могут посещать рестораны и массовые мероприятия. Это означает, что результат теста на covid не будет признаваться в качестве доказательства отсутствия инфекции.

Правительство Чехии уточнит, в каких именно случаях тесты больше не будут применяться. Однако дискуссия показала, что кроме гостиниц и объектов размещения эта мера будет приниматься везде. Также решается, будет ли эта мера применяться с 29 ноября или с 1 декабря.

Совет отклонил предложение об обязательной вакцинации, хотя такая инициатива активно обсуждалась Премьер-министр Андрей Бабиш был и ранее против того, чтобы сделать вакцинацию обязательной для некоторых групп населения.

«Мы вновь повторяем, что людям надо вакцинироваться. Мы начали кампанию, кадры ужасающие, но вакцинация — единственный способ снизить риск заражения», — сказал Бабиш.

Источник: seznamzpravy.cz

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