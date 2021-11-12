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Правительство Чехии одобрило массовое тестирование школьников 22 и 29 ноября

Правительство Чехии одобрило массовое тестирование школьников 22 и 29 ноября

420on.cz 277
​В Чешской Республике 22 и 29 ноября во всех начальных и средних школах будет проведено тестирование учащихся на коронавирус с помощью тестов на антигены. Правительство одобрило это решение сегодня, заявил в Twitter министр образования Роберт Плага.
Правительство Чехии одобрило массовое тестирование школьников 22 и 29 ноября

Антигенные тесты со склада Государственного управления материальных резервов доставят в школы пожарные в течение ближайшей недели. По словам Плаги, тестирование в школах должно помочь лучше защитить учебные заведения от распространения болезни и обеспечить очное обучение.

Главный гигиенист Павла Сврчинова и заместитель министра здравоохранения Мартина Козиар Вашакова на прошлой неделе заявили, что они не хотят продолжать комплексное тестирование в школах, потому что оно неэффективно. Вместо этого учащиеся с симптомами должны пройти тесты ПЦР.

В школах дети проходили тестирование на covid-19 по всей Чешской Республике в начале учебного года, а затем в отдельных, наиболее пострадавших от эпидемии регионах 1 и 8 ноября. Еще один этап тестирования на региональном уровне состоится 15 ноября. Министерство образования уже давно настаивает на продолжении тестирования в школах, ведомство также поддерживает группа экспертов MeSES во главе с эпидемиологом Петром Смейкалом. Напротив, Минздрав выступает против массового тестирования, считая, что этот метод не поможет, если вирус уже распространился среди населения.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
коронавирус школы дети Чехия Министерство здравоохранения
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