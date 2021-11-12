Германия включила Чехию в список стран с высоким эпидемическим риском

​С 14 ноября Германия поместила Чешскую Республику в список стран с повышенным риском распространения инфекции. Об этом сообщил Институт Роберта Коха.

Это решение осложнит поездки в Германию, особенно для непривитых, которым потребуется карантин. Обязанность проходить карантин не распространяется на короткие поездки, не превышающие 24 часов.

«Я хотел бы подчеркнуть, что эти меры действительно коснутся в основном непривитых людей. Однако это решение повлияет не только на туристов. Непривитые люди, кто ездят в Германию на работу или учебу, должны будут делать тесты дважды в неделю», — сказал сегодня ČTK посол Чехии в Германии Томаш Кафка. Он добавил, что в Саксонии и Баварии уже применяется правило 2G (сертификат о вакцинации или справка о том, что человек переболел коронавирусом). Тест в этих районах уже не принимается в качестве подтверждения об отсутствии инфекции при посещении ресторанов или массовых мероприятий.

По словам Кафки, можно предположить, что Германия запретит непривитым людям посещать рождественские ярмарки, некоторые организаторы уже это сделали. Рождественские рынки в Саксонии и Баварии ежегодно становятся популярным местом для чешских туристов. Если они не вакцинированы и поедут в Германию на срок более 24 часов, им придется находиться в карантине 10 дней. Карантин можно прекратить через пять дней после получения отрицательного результата теста на коронавирус.

Поездки в Германию будут сложнее и для семей с детьми до 12 лет. Вакцина для детей до 12 лет еще не одобрена в Европейском Союзе, поэтому они должны оставаться в карантине в течение пяти дней после прибытия в Германию. Для завершения детского карантина не требуется проходить тест.

Вакцинированные люди, прибывающие в Германию из стран с высоким уровнем риска, должны будут заполнить цифровую регистрационную форму. Анкету также должны заполнить непривитые люди, которым перед поездкой нужен отрицательный результат теста.

«В любом случае, границы не закроются, а полиция будет проводить выборочные проверки. Связь между чешской и немецкой сторонами отличная, и я также хотел бы поблагодарить за это немецких партнеров», — добавил посол.

Источник: ceskenoviny.cz

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