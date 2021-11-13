Минздрав Чехии: непривитые смогут посещать рестораны и массовые мероприятия, но с ПЦР-тестом

Министр здравоохранения Адам Войтех заявил в субботу, что он ознакомился с мнением оппозиционной группы AntiCovid о дальнейших мерах по борьбе с эпидемией. Никаких новых рекомендаций по текущим мерам нет, однако по согласованию с оппозицией Минздрав предложит и далее принимать ПЦР-тесты в качестве подтверждения отсутствия инфекции. Ранее рассматривался вариант о том, что непривитых людей вообще не будут пускать в рестораны и на массовые мероприятия.

«Они не хотят идти по пути борьбы с эпидемией, как в Австрии, но соглашаются отменить самотестирование и антигенные тесты, если будет достаточно возможностей для ПЦР-тестирования», — сказал министр. В Австрии посещать рестораны, стадионы и массовые мероприятия могут только люди с сертификатом о вакцинации или имеющие справку о том, что они переболели коронавирусом.

«Мы уважаем их точку зрения, и поэтому мы обратимся к правительству понедельника с предложением ввести OTN (Očkování – prodělaná Nemoc – Test) только с тестами ПЦР», — добавил министр.

Тестов на антигены и самотестирования в качестве доказательства отсутствия инфекции будет недостаточно. Стоимость ПЦР--теста сейчас составляет около 800 крон.

Премьер-министр Андрей Бабиш ранее сказал, что существенное изменение карантинных мер должно произойти с 29 ноября. Правительственный совет по рискам для здоровья упомянул в качестве одного из вариантов австрийскую модель, которая представляет собой своего рода изоляцию для непривитых людей.

Источник: novinky.cz

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