Карантинные меры: что изменилось с 15 ноября?

В понедельник, 15 ноября, в Чехии вступили в силу новые меры против распространения коронавируса. Например, медицинские работники должны будут регулярно проходить тесты, если они не вакцинированы.

Тестирование на covid-19

Медицинские работники, которые работают в стационарных отделениях и не привиты против covid-19, должны проходить тестирование не реже одного раза в неделю.

ПЦР-тесты теперь будут действительны при посещении социальных учреждений всего три дня, антигенные — один день. Это правило действует с 1 ноября во всех остальных случаях, например при посещении ресторанов.

Школы

Студенты вузов должны будут носить респираторы во время занятий, если в аудитории присутствуют более 50 человек (особенно это актуально для лекций).

15 ноября в чешских школах пройдет тестирование на коронавирус в выбранных регионах. 22 и 29 ноября во всех школах Чехии пройдет комплексное тестирование учеников.

Вакцинация

Иностранцы, проживающие в Чехии на законных основаниях, смогут бесплатно пройти вакцинацию от коронавируса. Однако оплачиваться будет только медицинские действия, связанные с прививкой, а не стоимость вакцины.

Австрия

В Австрии с 15 ноября действует изоляция для непривитых. Они могут ходить только на работу и в магазин за покупками для повседневных нужд. Мера будет действовать в течение 10 дней.

Источник: novinky.cz

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