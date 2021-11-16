Изменение карантинных мер откладывается: правительство не смогло прийти к единому мнению

«Мы три часа потратили на обсуждение дальнейших мер по предотвращению увеличения числа госпитализированных пациентов, однако не смогли прийти к единому мнению. Мы продолжим дискуссию в четверг», — сказал премьер.
Бабиш вновь обратился к общественности с просьбой сделать прививку от covid. «Вакцинируйтесь. Другого решения, кроме вакцинации, нет. Непривитые люди подвергаются риску для жизни», — сказал он.
Ожидалось, что в понедельник правительство одобрит ограничения на использование антигенных тестов. Предполагалось, что для посещения ресторанов и массовых мероприятий непривитым людям нужно будет с 1 декабря делать тест ПЦР, стоимость которого составляет около 800 крон. Самотесты и антигенные тесты хотят отменить.
«Мы обсуждали, достаточно ли этой меры с учетом развития эпидемической ситуации. Ситуация ухудшается. Однако количество тяжелых случаев не растет так быстро, как число новых инфицированных», — сказал министр здравоохранения Адам Войтех.
По его словам, в игре всего три варианта, согласно которым правительство может продолжить ужесточение: кабинет будет вести переговоры о введении так называемой австрийской модели, баварской модели или о признании тестов ПЦР.
Австрийская модель заключается в том, что непривитые люди имеют ограниченную свободу передвижения. В баварской модели непривитым не будут ограничивать свободное передвижение, однако в качестве подтверждения отсутствия инфекции принимается только сертификат о вакцинации или справка о том, что человек переболел коронавирусом. Третий вариант — признавать только тесты ПЦР в качестве доказательства отсутствия инфекции.
Источник: novinky.cz
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